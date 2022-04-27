https://ria.ru/20220427/dokhody-1785722103.html
Кудрин: все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут потрачены
Кудрин: все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут потрачены - РИА Новости, 27.04.2022
Кудрин: все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут потрачены
Все полученные в 2022 году дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 6,3 триллиона рублей будут потрачены, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:56
2022-04-27T12:56
2022-04-27T13:31
экономика
россия
алексей кудрин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все полученные в 2022 году дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 6,3 триллиона рублей будут потрачены, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей.Он напомнил, что правительство приняло стратегическое решение и в этом году отказалось от бюджетного правила. "Это означает, что все нефтегазовые доходы, которые будут получены и которые раньше бы пошли в ФНБ, будут потрачены. Скажу сколько это. Это, по базовому прогнозу, если от базового прогноза идти, это 6,3 триллиона рублей потрачено будет на экономику и поддержку экономики. А на погашение долга, в связи с ограниченностью заимствований, пойдут средства ФНБ", - заявил Кудрин.Он подчеркнул, что эти 6 триллионов рублей - это минимальный размер, который необходим для реализации ответа на вызовы санкционного давления.
https://ria.ru/20220406/rezervy-1781991293.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, алексей кудрин
12:56 27.04.2022 (обновлено: 13:31 27.04.2022)
Кудрин: все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут потрачены
Кудрин: все дополнительные нефтегазовые доходы в 6,3 триллиона рублей будут потрачены
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все полученные в 2022 году дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 6,3 триллиона рублей будут потрачены, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей.
Он напомнил, что правительство приняло стратегическое решение и в этом году отказалось от бюджетного правила. "Это означает, что все нефтегазовые доходы, которые будут получены и которые раньше бы пошли в ФНБ, будут потрачены. Скажу сколько это. Это, по базовому прогнозу, если от базового прогноза идти, это 6,3 триллиона рублей потрачено будет на экономику и поддержку экономики. А на погашение долга, в связи с ограниченностью заимствований, пойдут средства ФНБ", - заявил Кудрин.
Он подчеркнул, что эти 6 триллионов рублей - это минимальный размер, который необходим для реализации ответа на вызовы санкционного давления.