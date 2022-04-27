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В ДНР за 70 дней погибли 85 мирных жителей

В ДНР за 70 дней погибли 85 мирных жителей - РИА Новости, 27.04.2022

В ДНР за 70 дней погибли 85 мирных жителей

За 70 дней эскалации, начиная с 17 февраля, в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 85 мирных жителей, 367... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:40

2022-04-27T09:40

2022-04-27T09:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. За 70 дней эскалации, начиная с 17 февраля, в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 85 мирных жителей, 367 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 70 дней эскалации погибли 85 мирных жителей, в т.ч. ребенок, ранения различной степени тяжести получили 367 мирных жителей, включая 30 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Повреждены 2712 домов, 600 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 36 медицинских учреждений, 89 образовательных учреждений, 155 объектов социального обеспечения, 25 объектов критической инфраструктуры, 295 объектов электро-, водо- и газоснабжения.За этот период представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 2307 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2083, всего украинские войска выпустили 23 508 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", четыре ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", шесть ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2954 ракеты РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, сцкк