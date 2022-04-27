https://ria.ru/20220427/diversanty-1785673533.html
ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами
ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами - РИА Новости, 27.04.2022
ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами
Задержанные в Белгороде диверсанты заявили, что планировали повреждать железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны, следует из... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:02
2022-04-27T10:02
2022-04-27T10:19
белгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Задержанные в Белгороде диверсанты заявили, что планировали повреждать железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны, следует из опубликованного видео ФСБ России.Спецслужба ранее сообщила о задержании двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Белгородской области."С начала боевых действий на Украине мы заняли антироссийскую позицию и искали методы противодействия Вооруженным силам Российской Федерации на территории нашей области. Я начал на карте смотреть, где находятся железнодорожные пути, дабы понять, по каким железнодорожным путям передвигаются военные эшелоны. Также я изучал строение железнодорожного пути и методы выведения его из строя", - рассказал один из задержанных.По его словам, он отправлял на сайт "Миротворец" данные на российских военнослужащих и искал выходы на представителей силовых структур Украины, в частности СБУ, для согласования с ними своих действий.Второй задержанный пояснил, что они планировали выкручивать винты и ослаблять крепежи железнодорожных путей, после чего распространить информацию о диверсии в интернете.
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/diversiya-1785672249.html
белгородская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание диверсантов в Белгороде. Кадры ФСБ РФ
Задержанные в Белгороде диверсанты заявили, что планировали повреждать железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны, следует из опубликованного видео ФСБ России.
Спецслужба ранее сообщила о задержании двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Белгородской области.
2022-04-27T10:02
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, служба безопасности украины
10:02 27.04.2022 (обновлено: 10:19 27.04.2022)
ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами
ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде сторонниками украинских националистов