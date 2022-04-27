https://ria.ru/20220427/diversanty-1785673533.html

ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами

ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами - РИА Новости, 27.04.2022

ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами

Задержанные в Белгороде диверсанты заявили, что планировали повреждать железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны, следует из... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:02

2022-04-27T10:02

2022-04-27T10:19

белгородская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

служба безопасности украины

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Задержанные в Белгороде диверсанты заявили, что планировали повреждать железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны, следует из опубликованного видео ФСБ России.Спецслужба ранее сообщила о задержании двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Белгородской области."С начала боевых действий на Украине мы заняли антироссийскую позицию и искали методы противодействия Вооруженным силам Российской Федерации на территории нашей области. Я начал на карте смотреть, где находятся железнодорожные пути, дабы понять, по каким железнодорожным путям передвигаются военные эшелоны. Также я изучал строение железнодорожного пути и методы выведения его из строя", - рассказал один из задержанных.По его словам, он отправлял на сайт "Миротворец" данные на российских военнослужащих и искал выходы на представителей силовых структур Украины, в частности СБУ, для согласования с ними своих действий.Второй задержанный пояснил, что они планировали выкручивать винты и ослаблять крепежи железнодорожных путей, после чего распространить информацию о диверсии в интернете.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/diversiya-1785672249.html

белгородская область

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание диверсантов в Белгороде. Кадры ФСБ РФ Задержанные в Белгороде диверсанты заявили, что планировали повреждать железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны, следует из опубликованного видео ФСБ России. Спецслужба ранее сообщила о задержании двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Белгородской области. 2022-04-27T10:02 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, служба безопасности украины