https://ria.ru/20220427/diversanty-1785671436.html

В Белгороде задержали сторонников украинского нацизма, готовивших диверсии

В Белгороде задержали сторонников украинского нацизма, готовивших диверсии - РИА Новости, 27.04.2022

В Белгороде задержали сторонников украинского нацизма, готовивших диверсии

Спецслужбы задержали в Белгороде двух россиян, которые готовили диверсии на железной дороге, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:48

2022-04-27T09:48

2022-04-27T11:59

россия

белгород

белгородская область

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Белгороде двух россиян, которые готовили диверсии на железной дороге, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.В ведомстве отметили, что злоумышленники — "сторонники украинского нацизма".Подозреваемые дают признательные показания, открыто уголовное дело о "Приготовлении к диверсии".В опубликованном ФСБ видео задержанные признаются, что собирались повреждать железные дороги в Белгородской области, по которым передвигаются составы с военной техникой. По его словам, он отправлял на сайт "Миротворец" данные российских военнослужащих и искал выходы на представителей СБУ для согласования с ними своих действий.Второй задержанный пояснил, что они планировали выкручивать винты и ослаблять крепежи железнодорожных путей, а затем распространить информацию о диверсии в интернете.Сайт "Миротворец" с 2014 года публиковал персональные данные журналистов, сторонников ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками родины. По данным российской Генпрокуратуры, экстремистский портал появился при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784930062.html

https://ria.ru/20220416/unichtozhenie-1783844375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, белгород, белгородская область, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, происшествия