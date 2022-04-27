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Около 60 тысяч детей из Воронежской области отдохнут в летних лагерях - РИА Новости, 27.04.2022
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Воронежская область
https://ria.ru/20220427/deti-1785800866.html
Около 60 тысяч детей из Воронежской области отдохнут в летних лагерях
Около 60 тысяч детей из Воронежской области отдохнут в летних лагерях - РИА Новости, 27.04.2022
Около 60 тысяч детей из Воронежской области отдохнут в летних лагерях
Порядка 60 тысяч детей Воронежской области смогут отдохнуть в летних лагерях этим летом, для чего из бюджета региона предусмотрено 500 миллионов рублей,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:30
2022-04-27T17:30
воронежская область
общество
владимир нетесов
воронежская область
россия
санкт-петербург
госдума рф
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Порядка 60 тысяч детей Воронежской области смогут отдохнуть в летних лагерях этим летом, для чего из бюджета региона предусмотрено 500 миллионов рублей, сообщает Воронежская областная дума.В среду, 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета законодателей. В нем приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы, председатели законодательных собраний субъектов РФ и представители правительства России. Парламентарии обсудили качество питания в образовательных учреждениях, обеспечение безопасности в местах отдыха и оздоровления детей, организацию перевозок и медицинского сопровождения, модернизацию объектов инфраструктуры, а также реализацию программы детского кешбэка."На организацию отдыха детей в областном бюджете заложено более 500 миллионов рублей, что позволит обеспечить отдых в Воронежской области и за ее пределами для почти 59 тысяч ребят. В рамках летней оздоровительной кампании будут работать инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.В этом году на территории Воронежской области планируется задействовать 832 организации детского отдыха и оздоровления. Это оздоровительные учреждения, лагеря дневного пребывания, труда и отдыха, профильные стационарные с различной тематической направленностью лагеря, нестационарные объекты.Также в регионе возобновлена работа по программе детского кешбэка. Путевку можно приобрести со сроком заезда начиная с 1 мая. Условия программы не поменялись."В соответствии с поручением президента на территории Воронежской области реализуется программа стимулирования детских доступных внутренних туристских поездок. В программе детского кешбэка примут участие 22 стационарных загородных организации отдыха детей и их оздоровления, которые включены в региональный реестр. 12 учреждений не осуществляют продажу путевок, поскольку предоставляют их бесплатно за счет средств работодателей или областного бюджета", – рассказал Нетёсов.Путевку в лагерь нужно оплатить картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После чего в течение пяти дней автоматически 50% от стоимости путевки вернется на карту, но не более 20 тысяч рублей. Ограничений по возрасту детей нет, не ограничено и количество смен. Можно оплатить несколько путевок одной картой "Мир", при этом она не обязательно должна принадлежать родителю ребенка.Выбрать лагерь можно с помощью реестра организаций отдыха и оздоровления детей Воронежской области, который размещен на информационном портале leto36.ru.
https://ria.ru/20220422/gazifikatsiya-1784957325.html
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общество, владимир нетесов, воронежская область, россия, санкт-петербург, госдума рф, воронежская областная дума
17:30 27.04.2022
 
Около 60 тысяч детей из Воронежской области отдохнут в летних лагерях

Около 60 тысяч детей из Воронежской области отдохнут в летних лагерях

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Порядка 60 тысяч детей Воронежской области смогут отдохнуть в летних лагерях этим летом, для чего из бюджета региона предусмотрено 500 миллионов рублей, сообщает Воронежская областная дума.
В среду, 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета законодателей. В нем приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы, председатели законодательных собраний субъектов РФ и представители правительства России. Парламентарии обсудили качество питания в образовательных учреждениях, обеспечение безопасности в местах отдыха и оздоровления детей, организацию перевозок и медицинского сопровождения, модернизацию объектов инфраструктуры, а также реализацию программы детского кешбэка.
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"На организацию отдыха детей в областном бюджете заложено более 500 миллионов рублей, что позволит обеспечить отдых в Воронежской области и за ее пределами для почти 59 тысяч ребят. В рамках летней оздоровительной кампании будут работать инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
В этом году на территории Воронежской области планируется задействовать 832 организации детского отдыха и оздоровления. Это оздоровительные учреждения, лагеря дневного пребывания, труда и отдыха, профильные стационарные с различной тематической направленностью лагеря, нестационарные объекты.
Также в регионе возобновлена работа по программе детского кешбэка. Путевку можно приобрести со сроком заезда начиная с 1 мая. Условия программы не поменялись.
"В соответствии с поручением президента на территории Воронежской области реализуется программа стимулирования детских доступных внутренних туристских поездок. В программе детского кешбэка примут участие 22 стационарных загородных организации отдыха детей и их оздоровления, которые включены в региональный реестр. 12 учреждений не осуществляют продажу путевок, поскольку предоставляют их бесплатно за счет средств работодателей или областного бюджета", – рассказал Нетёсов.
Путевку в лагерь нужно оплатить картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После чего в течение пяти дней автоматически 50% от стоимости путевки вернется на карту, но не более 20 тысяч рублей. Ограничений по возрасту детей нет, не ограничено и количество смен. Можно оплатить несколько путевок одной картой "Мир", при этом она не обязательно должна принадлежать родителю ребенка.
Выбрать лагерь можно с помощью реестра организаций отдыха и оздоровления детей Воронежской области, который размещен на информационном портале leto36.ru.
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