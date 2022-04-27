https://ria.ru/20220427/deti-1785707630.html

Эвакуированные из Донбасса дети посещают сады и школы, заявила Москалькова

Эвакуированные из Донбасса дети посещают сады и школы, заявила Москалькова - РИА Новости, 27.04.2022

Эвакуированные из Донбасса дети посещают сады и школы, заявила Москалькова

Все дети, эвакуированные из Донбасса и с Украины, посещают детские сады и школы, а студенты продолжают обучение в российских вузах, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:06

2022-04-27T12:06

2022-04-27T12:06

россия

общество

донбасс

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

татьяна москалькова

красный крест

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все дети, эвакуированные из Донбасса и с Украины, посещают детские сады и школы, а студенты продолжают обучение в российских вузах, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась в середине февраля на фоне обострения конфликта с Киевом. 21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации."Сегодня практически все дети пошли в детский сад. Более того в ряде пунктов временного размещения детские группы организованы прямо на территории ПВР. Волонтеры, преподаватели работают с детьми разного возраста до семи лет. Каждый ученик смог пойти в школу", - сказала омбудсмен в ходе пресс-конференции, посвященной проекту Ассоциации юристов России по оказанию бесплатной правовой помощи беженцам из ДНР и ЛНР.Кроме того, она отметила, что в России в отличие от других стран, куда отправляются беженцы, не стоит вопрос языкового барьера при обучении. "Мы сейчас нередко слышим голос омбудсменов других государств и представителей украинской стороны, что беженцы, попавшие на территорию других государств, испытывают сложности в том, что языковой барьер не позволяет принять в школу детей русскоязычных или украиноговорящих. У нас этой проблемы нет, и все дети пошли в школу", - сообщила уполномоченный.Кроме того, все дети обеспечены необходимым для обучения, в том числе Аппарат вместе с Красным Крестом передал детям планшеты и другую технику для обучения."Все студенты, желающие продолжить обучение в вузах России и оказавшиеся в ПВР, размещенные у своих родственников, сегодня получили возможность быть зачисленными в вузы и продолжать обучение. Это очень важная часть нашей помощи", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20220425/deti-1785356032.html

https://sn.ria.ru/20220414/orlenok-1783565199.html

россия

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, донбасс, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, татьяна москалькова, красный крест, ассоциация юристов россии