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СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине
СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине - РИА Новости, 27.04.2022
СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине
Тело полицейского обнаружили в сгоревшей машине в Карабудахкентском районе Дагестана, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:19
2022-04-27T16:19
2022-04-27T16:19
происшествия
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 27 апр – РИА Новости. Тело полицейского обнаружили в сгоревшей машине в Карабудахкентском районе Дагестана, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.По информации следователей, 26 апреля примерно в 15 часов в Карабудахкентском районе в поле, в районе озера Большое Турали, расположенного в 3 километрах северо-восточнее аэропорта "Уйташ", в сгоревшем автомобиле "ВАЗ-2107" обнаружено обугленное тело сотрудника ОМВД России по городу Каспийску."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20220423/ubiystvo-1785126447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине
СК в Дагестане завел уголовное дело после обнаружения тела полицейского в сгоревшей машине