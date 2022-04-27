https://ria.ru/20220427/delo-1785777095.html

СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине

СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине - РИА Новости, 27.04.2022

СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине

Тело полицейского обнаружили в сгоревшей машине в Карабудахкентском районе Дагестана, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:19

2022-04-27T16:19

2022-04-27T16:19

происшествия

россия

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 27 апр – РИА Новости. Тело полицейского обнаружили в сгоревшей машине в Карабудахкентском районе Дагестана, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.По информации следователей, 26 апреля примерно в 15 часов в Карабудахкентском районе в поле, в районе озера Большое Турали, расположенного в 3 километрах северо-восточнее аэропорта "Уйташ", в сгоревшем автомобиле "ВАЗ-2107" обнаружено обугленное тело сотрудника ОМВД России по городу Каспийску."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20220423/ubiystvo-1785126447.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)