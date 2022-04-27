Рейтинг@Mail.ru
СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/delo-1785777095.html
СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине
СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине - РИА Новости, 27.04.2022
СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине
Тело полицейского обнаружили в сгоревшей машине в Карабудахкентском районе Дагестана, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:19
2022-04-27T16:19
происшествия
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 апр – РИА Новости. Тело полицейского обнаружили в сгоревшей машине в Карабудахкентском районе Дагестана, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.По информации следователей, 26 апреля примерно в 15 часов в Карабудахкентском районе в поле, в районе озера Большое Турали, расположенного в 3 километрах северо-восточнее аэропорта "Уйташ", в сгоревшем автомобиле "ВАЗ-2107" обнаружено обугленное тело сотрудника ОМВД России по городу Каспийску."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20220423/ubiystvo-1785126447.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
16:19 27.04.2022
 
СК в Дагестане завел дело после обнаружения тела полицейского в машине

СК в Дагестане завел уголовное дело после обнаружения тела полицейского в сгоревшей машине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 апр – РИА Новости. Тело полицейского обнаружили в сгоревшей машине в Карабудахкентском районе Дагестана, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации следователей, 26 апреля примерно в 15 часов в Карабудахкентском районе в поле, в районе озера Большое Турали, расположенного в 3 километрах северо-восточнее аэропорта "Уйташ", в сгоревшем автомобиле "ВАЗ-2107" обнаружено обугленное тело сотрудника ОМВД России по городу Каспийску.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 23:07
Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в убийстве подростка
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала