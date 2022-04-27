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СК установил личности более 280 фигурантов дел об атаках на Донбасс - РИА Новости, 27.04.2022
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СК установил личности более 280 фигурантов дел об атаках на Донбасс
СК установил личности более 280 фигурантов дел об атаках на Донбасс - РИА Новости, 27.04.2022
СК установил личности более 280 фигурантов дел об атаках на Донбасс
В рамках расследования уголовных дел по фактам атак на гражданское население Донбасса поименно установлены более 280 фигурантов, сообщает СК РФ. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:34
2022-04-27T15:34
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В рамках расследования уголовных дел по фактам атак на гражданское население Донбасса поименно установлены более 280 фигурантов, сообщает СК РФ."В рамках расследования уголовных дел поименно установлены более 280 фигурантов. Только за минувшую неделю стали известны данные еще порядка 10 новых обвиняемых, причастных к атакам на гражданское население", - говорится в сообщении на сайте СК.В частности, это командир десантно-штурмового батальона 36-й бригады украинской морской пехоты майор Александр Сикоза и командир роты огневой поддержки той же бригады капитан Никита Витек, начальник службы сил поддержки в составе 53-й отдельной механизированной бригады майор Роман Примак, командир группы инженерного обеспечения 53-й отдельной механизированной бригады капитан Ростислав Дорош и его подчиненный капитан Дмитрий Корнюхин."При этом имеются свидетельские показания, что Дорош публично призывал весь подчиненный состав "унижать и убивать русскоговорящее население, уничтожать русскую нацию", - добавляется в сообщении.СК также сообщает, что по расследуемым только военными следователями делам потерпевшими признаны более 5,6 тысячи мирных граждан Украины, иски превышают 4,851 миллиарда рублей.Отмечается, что на данный момент СК России возбуждено 776 уголовных дел, из них 96 - военными следственными органами. Так, в рамках лишь одного уголовного дела об обстрелах города Счастье, произведенных с 27 по 28 февраля 57 бригадой и 27 реактивной бригадой Вооруженных сил Украины, в качестве потерпевших допрошены почти 1900 человек, среди которых 16 детей."Все они признаны гражданскими истцами, и ими заявлены иски о возмещении причиненного ущерба на сумму свыше 1 миллиарда 700 миллиона рублей. Всего по расследуемым только военными следователями уголовным делам в качестве потерпевших признано и допрошено более 5600 мирных граждан, в том числе 56 детей, общая сумма заявленных исковых требований превышает 4 миллиарда 851 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220426/obstrely-1785467588.html
https://ria.ru/20220427/naemniki-1785758448.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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украина
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следственный комитет россии (ск рф), в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина, счастье (город)
15:34 27.04.2022
 
СК установил личности более 280 фигурантов дел об атаках на Донбасс

СК: поименно установлены более 280 фигурантов дел об атаках на население Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В рамках расследования уголовных дел по фактам атак на гражданское население Донбасса поименно установлены более 280 фигурантов, сообщает СК РФ.
"В рамках расследования уголовных дел поименно установлены более 280 фигурантов. Только за минувшую неделю стали известны данные еще порядка 10 новых обвиняемых, причастных к атакам на гражданское население", - говорится в сообщении на сайте СК.
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В частности, это командир десантно-штурмового батальона 36-й бригады украинской морской пехоты майор Александр Сикоза и командир роты огневой поддержки той же бригады капитан Никита Витек, начальник службы сил поддержки в составе 53-й отдельной механизированной бригады майор Роман Примак, командир группы инженерного обеспечения 53-й отдельной механизированной бригады капитан Ростислав Дорош и его подчиненный капитан Дмитрий Корнюхин.
"При этом имеются свидетельские показания, что Дорош публично призывал весь подчиненный состав "унижать и убивать русскоговорящее население, уничтожать русскую нацию", - добавляется в сообщении.
СК также сообщает, что по расследуемым только военными следователями делам потерпевшими признаны более 5,6 тысячи мирных граждан Украины, иски превышают 4,851 миллиарда рублей.
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Отмечается, что на данный момент СК России возбуждено 776 уголовных дел, из них 96 - военными следственными органами. Так, в рамках лишь одного уголовного дела об обстрелах города Счастье, произведенных с 27 по 28 февраля 57 бригадой и 27 реактивной бригадой Вооруженных сил Украины, в качестве потерпевших допрошены почти 1900 человек, среди которых 16 детей.
"Все они признаны гражданскими истцами, и ими заявлены иски о возмещении причиненного ущерба на сумму свыше 1 миллиарда 700 миллиона рублей. Всего по расследуемым только военными следователями уголовным делам в качестве потерпевших признано и допрошено более 5600 мирных граждан, в том числе 56 детей, общая сумма заявленных исковых требований превышает 4 миллиарда 851 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)В миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСчастье (город)
 
 
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