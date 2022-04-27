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В ДНР завели дело против губернатора Николаевской области - РИА Новости, 27.04.2022
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В ДНР завели дело против губернатора Николаевской области
В ДНР завели дело против губернатора Николаевской области - РИА Новости, 27.04.2022
В ДНР завели дело против губернатора Николаевской области
Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело против губернатора Николаевской области Виталия Кима по факту призывов к экстремистской... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:31
2022-04-27T14:31
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело против губернатора Николаевской области Виталия Кима по факту призывов к экстремистской деятельности."Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Дело расследуется по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации", - сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.По информации ведомства, 21 апреля Ким в эфире украинского телеканала "Украина 24", призвал к "экстремистской деятельности, то есть совершению особо тяжких преступлений – убийств по мотивам национальной ненависти".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, николаевская область
14:31 27.04.2022
 
В ДНР завели дело против губернатора Николаевской области

Генпрокуратура ДНР завела дело против губернатора Николаевской области Виталия Кима

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело против губернатора Николаевской области Виталия Кима по факту призывов к экстремистской деятельности.
"Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Дело расследуется по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации", - сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.
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По информации ведомства, 21 апреля Ким в эфире украинского телеканала "Украина 24", призвал к "экстремистской деятельности, то есть совершению особо тяжких преступлений – убийств по мотивам национальной ненависти".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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