https://ria.ru/20220427/dannye-1785692386.html
Group-IB обнаружила в России 7,5 тысячи незащищенных баз данных
Group-IB обнаружила в России 7,5 тысячи незащищенных баз данных - РИА Новости, 27.04.2022
Group-IB обнаружила в России 7,5 тысячи незащищенных баз данных
Компания по кибербезопасности Group-IB в ходе исследования обнаружила в мире около 400 тысяч общедоступных баз данных, 7,5 тысячи из которых находятся в России, РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:18
2022-04-27T11:18
2022-04-27T11:18
персональные данные
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россия
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group-ib
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Компания по кибербезопасности Group-IB в ходе исследования обнаружила в мире около 400 тысяч общедоступных баз данных, 7,5 тысячи из которых находятся в России, говорится в сообщении компании.Исследование проводилось с начала 2021 года по конец первого квартала 2022 года."Group-IB в ходе глобального исследования цифровых активов выявила около 400 тысяч общедоступных баз данных, хранящихся в открытом доступе. Почти 7,5 тысячи "бесхозных" — находятся на российских серверах", - говорится в сообщении.В компании отметили, что незащищенные базы данных являются легкой добычей для киберпреступников и могут привести не только к утечкам персональных данных, но и целевым атакам на организации."Согласно отчету, уже к концу 2021 года количество общедоступных баз данных в мире составляло 308 тысяч. Большинство из них хранилось на серверах в США, Китае, Германии, Франции и Индии. В первом квартале 2022 года их число выросло на 12% и достигло 399,2 тысячи", - отметили в Group-IB.В компании уточнили, что с момента обнаружения базы до изъятия ее из публичного доступа в России проходит в среднем 250 дней, при том что в мире эта процедура происходит быстрее — в среднем за 170 дней.К незащищенным корпоративным цифровым активам могут относиться забытые облачные сервисы с уязвимым программным обеспечением, некорректно сконфигурированные базы данных, случайно ставшие доступными из сети, или самостоятельно развернутые веб-серверы — все, что может привести к несанкционированному доступу к инфраструктуре компании.
https://ria.ru/20220427/moshenniki-1785651224.html
https://ria.ru/20220423/dengi-1785066802.html
https://ria.ru/20220322/kompyuter-1779309872.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
персональные данные, экономика, россия, сша, китай, group-ib, кибербезопасность
Group-IB обнаружила в России 7,5 тысячи незащищенных баз данных
Group-IB обнаружила в России 7,5 тысячи "бесхозных" баз данных в открытом доступе