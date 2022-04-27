https://ria.ru/20220427/chubays-1785704909.html
Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей
Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей - РИА Новости, 27.04.2022
Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей
Хамовнический суд Москвы отложил из-за неявки потерпевших на 25 мая по делу о краже имущества на 70 миллионов рублей у бывшего главы "Роснано" и... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:58
2022-04-27T11:58
2022-04-27T11:58
происшествия
анатолий чубайс
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587483904_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_28b6ce205d6bcf444914c25bf012fd7a.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отложил из-за неявки потерпевших на 25 мая по делу о краже имущества на 70 миллионов рублей у бывшего главы "Роснано" и спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Отложить на 25 мая", - огласила решение судья Марина Филиченко.Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению самого Чубайса главным управлением МВД по Московской области. По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере.Как писал сам Чубайс в соцсетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя главы государства.
https://ria.ru/20220324/chubays-1779839279.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587483904_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_ce15e195405ba1cd98eced5397331ecd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анатолий чубайс, московская область (подмосковье)
Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей
Чубайс не явился в суд по делу о краже у него 70 миллионов рублей, заседание перенесли
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отложил из-за неявки потерпевших на 25 мая по делу о краже имущества на 70 миллионов рублей у бывшего главы "Роснано" и спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить на 25 мая", - огласила решение судья Марина Филиченко.
Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению самого Чубайса главным управлением МВД по Московской области
. По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере.
Как писал сам Чубайс в соцсетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.
Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.
Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса
от обязанностей спецпредставителя главы государства.