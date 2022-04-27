https://ria.ru/20220427/chubays-1785704909.html

Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей

Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей - РИА Новости, 27.04.2022

Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей

Хамовнический суд Москвы отложил из-за неявки потерпевших на 25 мая по делу о краже имущества на 70 миллионов рублей у бывшего главы "Роснано" и... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:58

2022-04-27T11:58

2022-04-27T11:58

происшествия

анатолий чубайс

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отложил из-за неявки потерпевших на 25 мая по делу о краже имущества на 70 миллионов рублей у бывшего главы "Роснано" и спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Отложить на 25 мая", - огласила решение судья Марина Филиченко.Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению самого Чубайса главным управлением МВД по Московской области. По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере.Как писал сам Чубайс в соцсетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя главы государства.

https://ria.ru/20220324/chubays-1779839279.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

происшествия, анатолий чубайс, московская область (подмосковье)