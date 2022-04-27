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Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей - РИА Новости, 27.04.2022
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Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей
Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей - РИА Новости, 27.04.2022
Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей
Хамовнический суд Москвы отложил из-за неявки потерпевших на 25 мая по делу о краже имущества на 70 миллионов рублей у бывшего главы "Роснано" и... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:58
2022-04-27T11:58
происшествия
анатолий чубайс
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отложил из-за неявки потерпевших на 25 мая по делу о краже имущества на 70 миллионов рублей у бывшего главы "Роснано" и спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Отложить на 25 мая", - огласила решение судья Марина Филиченко.Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению самого Чубайса главным управлением МВД по Московской области. По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере.Как писал сам Чубайс в соцсетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя главы государства.
https://ria.ru/20220324/chubays-1779839279.html
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происшествия, анатолий чубайс, московская область (подмосковье)
11:58 27.04.2022
 
Суд отложил заседание по делу о краже у Чубайса 70 миллионов рублей

Чубайс не явился в суд по делу о краже у него 70 миллионов рублей, заседание перенесли

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отложил из-за неявки потерпевших на 25 мая по делу о краже имущества на 70 миллионов рублей у бывшего главы "Роснано" и спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить на 25 мая", - огласила решение судья Марина Филиченко.
Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению самого Чубайса главным управлением МВД по Московской области. По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере.
Как писал сам Чубайс в соцсетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.
Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.
Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя главы государства.
Анатолий Чубайс во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 13:05
В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса
 
ПроисшествияАнатолий ЧубайсМосковская область (Подмосковье)
 
 
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