https://ria.ru/20220427/chelnoki-1785659394.html

Титов призвал создать "челнокам" благоприятные условия работы

Титов призвал создать "челнокам" благоприятные условия работы - РИА Новости, 27.04.2022

Титов призвал создать "челнокам" благоприятные условия работы

Ключевую роль на пути выхода России из текущей экономической ситуации, в которой она оказалась ввиду западных санкций, должен сыграть малый и средний бизнес... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:24

2022-04-27T08:24

2022-04-27T08:24

экономика

россия

борис титов

санкции

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ключевую роль на пути выхода России из текущей экономической ситуации, в которой она оказалась ввиду западных санкций, должен сыграть малый и средний бизнес (МСБ), в том числе и "челноки", которым надо создать благоприятные условия для деятельности, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов."В тяжелые, кризисные периоды Россию всегда спасал только малый и средний бизнес. Так было во времена Столыпина, так было в 20-е годы при НЭПе, так было, наконец, в 90-е годы, когда в стране была разрешена частная деятельность, появились не только первые индивидуальные предприятия, кооперативы, артели, но и так называемые "челноки", сыгравшие тогда немалую положительную роль. Ведь они привозили из-за границы всякие полезные вещи, разную нужную народу продукцию", - сказал он.По мнению бизнес-омбудсмена, люди с удовольствием поедут сегодня за товаром в ту же Турцию, Китай, Индию, другие дружественные страны. "Главное - создать "челнокам" режим максимального благоприятствования, чтобы они могли спокойно въезжать и выезжать из страны, менять в банках валюту, чтобы были сняты ограничения и пошлины по объему ввозимой продукции", - заметил он.Титов убежден, что свободу, низкие, почти бесплатные кредиты, льготное, упрощенное налогообложение, следует в настоящее время предоставить всему МСБ, лишь в таком случае этот сектор предпринимателей сможет обеспечить выход России из текущей экономической ситуации."Беда в том, что сегодня лишь 7% предприятий МСБ заняты в производстве, остальные в сфере торговли и услуг, что более недопустимо. Достаточно сказать, что до недавнего времени мы даже гвозди ввозили из Финляндии, потому что там их изготавливать было дешевле, чем в стране! Эту пропорцию, конечно, необходимо менять, надо, чтобы гвозди, запчасти, канцелярские товары и прочие вещи было выгодно делать в самой России, а не импортировать их. По нашим исследованиям, недавно проведенным, от импорта зависят около 40% российских предприятий!" - подчеркнул Титов.Стимулируя развитие МСБ, считает он, Россия начнет создавать собственное производство, рабочие места, и не только сможет таким образом сформировать дифференцированную экономику, независимую от нефти и газа, но и создать общество среднего достатка. "Внутренний спрос, столь необходимый для развития любой экономики, обеспечивает только средний класс", - заключил бизнес-омбудсмен.

https://ria.ru/20220401/parallel-1781153235.html

https://ria.ru/20220116/shokterapiya-1767652303.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, борис титов, санкции