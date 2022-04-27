https://ria.ru/20220427/byudzhet-1785795690.html

Минфин оценил дефицит бюджета в 2022 году

Минфин оценил дефицит бюджета в 2022 году - РИА Новости, 27.04.2022

Минфин оценил дефицит бюджета в 2022 году

Бюджет РФ в текущем году будет исполнен с дефицитом, его минимальный размер Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей, заявил журналистам министр финансов России... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:11

2022-04-27T17:11

2022-04-27T17:54

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

бюджет

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Бюджет РФ в текущем году будет исполнен с дефицитом, его минимальный размер Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.Министр напомнил, что президент РФ ранее принял решение предоставить бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы текущего года. Выпадающие доходы бюджета от этой меры Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей."У нас отсрочка - 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов", - сказал Силуанов."Итоговый размер дефицита бюджета будет зависеть от мер антикризисного реагирования правительства и какие еще меры поддержки потребуются экономике. Я надеюсь, основные из них уже приняты", - добавил он.При этом Силуанов назвал этот дефицит "кассовым разрывом", поскольку речь идет об отсрочке по уплате налогов, и в следующем году эти деньги поступят в казну. "Просто эти деньги перейдут через год", - сказал он.Объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в текущем году, по оценке Минфина, составит почти 3 триллиона рублей. "Но у нас в связи со снижением в первую очередь дивидендов, налога на прибыль, утильсбора и ряда других позиций - снижение ненефтегазовых доходов будет где-то на 1,5 триллиона рублей", - отметил министр.Таким образом, по его словам, общий объем дополнительных доходов бюджета составит 1,4-1,5 триллиона рулей. "А допрасходы - 4 триллиона", - сказал он."Разница будет финансироваться из переходящих остатков, внутренних резервов наших, в том числе резервных фондов", - сообщил Силуанов. Кроме того, часть дополнительных расходов будет профинансирована за счет перераспределения средств внутри расходных статей бюджета.Силуанов напомнил, что в текущем году Минфин планирует перераспределить внутри бюджета расходы на общую сумму 500 миллиардов рублей. При этом данные средства Минфин не планирует централизовать в резервном фонде правительства для последующего финансирования плана поддержки экономики, а предоставит возможность бюджетным распорядителям - то есть министерствам и ведомствам - самостоятельно оценить возникающую у них в этом году экономию и перераспределить средства на другие нужды.

https://ria.ru/20220427/ekonomika-1785721901.html

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Владимир Лаврентьев

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, бюджет, антон силуанов, россия