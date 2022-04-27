https://ria.ru/20220427/byudzhet-1785795690.html
Минфин оценил дефицит бюджета в 2022 году
Минфин оценил дефицит бюджета в 2022 году - РИА Новости, 27.04.2022
Минфин оценил дефицит бюджета в 2022 году
Бюджет РФ в текущем году будет исполнен с дефицитом, его минимальный размер Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей, заявил журналистам министр финансов России... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:11
2022-04-27T17:11
2022-04-27T17:54
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
бюджет
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Бюджет РФ в текущем году будет исполнен с дефицитом, его минимальный размер Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.Министр напомнил, что президент РФ ранее принял решение предоставить бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы текущего года. Выпадающие доходы бюджета от этой меры Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей."У нас отсрочка - 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов", - сказал Силуанов."Итоговый размер дефицита бюджета будет зависеть от мер антикризисного реагирования правительства и какие еще меры поддержки потребуются экономике. Я надеюсь, основные из них уже приняты", - добавил он.При этом Силуанов назвал этот дефицит "кассовым разрывом", поскольку речь идет об отсрочке по уплате налогов, и в следующем году эти деньги поступят в казну. "Просто эти деньги перейдут через год", - сказал он.Объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в текущем году, по оценке Минфина, составит почти 3 триллиона рублей. "Но у нас в связи со снижением в первую очередь дивидендов, налога на прибыль, утильсбора и ряда других позиций - снижение ненефтегазовых доходов будет где-то на 1,5 триллиона рублей", - отметил министр.Таким образом, по его словам, общий объем дополнительных доходов бюджета составит 1,4-1,5 триллиона рулей. "А допрасходы - 4 триллиона", - сказал он."Разница будет финансироваться из переходящих остатков, внутренних резервов наших, в том числе резервных фондов", - сообщил Силуанов. Кроме того, часть дополнительных расходов будет профинансирована за счет перераспределения средств внутри расходных статей бюджета.Силуанов напомнил, что в текущем году Минфин планирует перераспределить внутри бюджета расходы на общую сумму 500 миллиардов рублей. При этом данные средства Минфин не планирует централизовать в резервном фонде правительства для последующего финансирования плана поддержки экономики, а предоставит возможность бюджетным распорядителям - то есть министерствам и ведомствам - самостоятельно оценить возникающую у них в этом году экономию и перераспределить средства на другие нужды.
https://ria.ru/20220427/ekonomika-1785721901.html
https://ria.ru/20220427/mery-1785783877.html
https://ria.ru/20220427/gaz-1785738649.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, бюджет, антон силуанов, россия
17:11 27.04.2022 (обновлено: 17:54 27.04.2022)
Минфин оценил дефицит бюджета в 2022 году
Глава Минфина Силуанов: дефицит бюджета в 2022 году составит минимум 1,6 триллиона рублей
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Бюджет РФ в текущем году будет исполнен с дефицитом, его минимальный размер Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
Министр напомнил, что президент РФ
ранее принял решение предоставить бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы текущего года. Выпадающие доходы бюджета от этой меры Минфин
оценивает в 1,6 триллиона рублей.
"У нас отсрочка - 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов", - сказал Силуанов.
"Итоговый размер дефицита бюджета будет зависеть от мер антикризисного реагирования правительства и какие еще меры поддержки потребуются экономике. Я надеюсь, основные из них уже приняты", - добавил он.
При этом Силуанов назвал этот дефицит "кассовым разрывом", поскольку речь идет об отсрочке по уплате налогов, и в следующем году эти деньги поступят в казну. "Просто эти деньги перейдут через год", - сказал он.
Объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в текущем году, по оценке Минфина, составит почти 3 триллиона рублей. "Но у нас в связи со снижением в первую очередь дивидендов, налога на прибыль, утильсбора и ряда других позиций - снижение ненефтегазовых доходов будет где-то на 1,5 триллиона рублей", - отметил министр.
Таким образом, по его словам, общий объем дополнительных доходов бюджета составит 1,4-1,5 триллиона рулей. "А допрасходы - 4 триллиона", - сказал он.
"Разница будет финансироваться из переходящих остатков, внутренних резервов наших, в том числе резервных фондов", - сообщил Силуанов. Кроме того, часть дополнительных расходов будет профинансирована за счет перераспределения средств внутри расходных статей бюджета.
Силуанов напомнил, что в текущем году Минфин планирует перераспределить внутри бюджета расходы на общую сумму 500 миллиардов рублей. При этом данные средства Минфин не планирует централизовать в резервном фонде правительства для последующего финансирования плана поддержки экономики, а предоставит возможность бюджетным распорядителям - то есть министерствам и ведомствам - самостоятельно оценить возникающую у них в этом году экономию и перераспределить средства на другие нужды.