https://ria.ru/20220427/but-1785827468.html

Жена Виктора Бута надеется на продолжение работы МИД по освобождению мужа

Жена Виктора Бута надеется на продолжение работы МИД по освобождению мужа - РИА Новости, 27.04.2022

Жена Виктора Бута надеется на продолжение работы МИД по освобождению мужа

Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок, рада возвращению Константина Ярошенко домой в результате... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:13

2022-04-27T20:13

2022-04-27T20:13

в мире

сша

виктор бут

константин ярошенко

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок, рада возвращению Константина Ярошенко домой в результате обмена, и надеется на продолжение работы МИД РФ по освобождению и возвращению домой ее мужа, об этом она заявила РИА Новости."Обмен Константина Ярошенко, конечно, очень неожиданная и радостная новость. Я понимаю, что у меня, собственно говоря, остается единственная надежда на то, что работа МИД будет продолжаться, и в скором будущем мы тоже будем счастливы встретить Виктора дома", - сказала Бут."Виктор в тюрьме уже пятнадцатый год, в тяжелых условиях, и мы, конечно, беспокоимся о его здоровье. Виктор не имеет обыкновения жаловаться на самочувствие, но за годы тюрьмы он несколько раз тяжело болел и был, практически, при смерти. Говорить о том, что там оказывалась какая-то адекватная медицинская помощь, не приходится", - добавила она."Надеюсь, что ему хватит здоровья и терпения, как и нам здесь, чтобы дождаться возвращения домой", - сказала жена Виктора Бута.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".

https://ria.ru/20220427/obmen-1785819193.html

https://ria.ru/20220427/obmen-1785771019.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, виктор бут, константин ярошенко