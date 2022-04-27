https://ria.ru/20220427/but-1785827468.html
Жена Виктора Бута надеется на продолжение работы МИД по освобождению мужа
Жена Виктора Бута надеется на продолжение работы МИД по освобождению мужа - РИА Новости, 27.04.2022
Жена Виктора Бута надеется на продолжение работы МИД по освобождению мужа
Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок, рада возвращению Константина Ярошенко домой в результате... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:13
2022-04-27T20:13
2022-04-27T20:13
в мире
сша
виктор бут
константин ярошенко
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок, рада возвращению Константина Ярошенко домой в результате обмена, и надеется на продолжение работы МИД РФ по освобождению и возвращению домой ее мужа, об этом она заявила РИА Новости."Обмен Константина Ярошенко, конечно, очень неожиданная и радостная новость. Я понимаю, что у меня, собственно говоря, остается единственная надежда на то, что работа МИД будет продолжаться, и в скором будущем мы тоже будем счастливы встретить Виктора дома", - сказала Бут."Виктор в тюрьме уже пятнадцатый год, в тяжелых условиях, и мы, конечно, беспокоимся о его здоровье. Виктор не имеет обыкновения жаловаться на самочувствие, но за годы тюрьмы он несколько раз тяжело болел и был, практически, при смерти. Говорить о том, что там оказывалась какая-то адекватная медицинская помощь, не приходится", - добавила она."Надеюсь, что ему хватит здоровья и терпения, как и нам здесь, чтобы дождаться возвращения домой", - сказала жена Виктора Бута.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
https://ria.ru/20220427/obmen-1785819193.html
https://ria.ru/20220427/obmen-1785771019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, виктор бут, константин ярошенко
Жена Виктора Бута надеется на продолжение работы МИД по освобождению мужа
Жена Бута рада обмену Ярошенко и надеется на продолжение работы МИД по освобождению мужа
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок, рада возвращению Константина Ярошенко домой в результате обмена, и надеется на продолжение работы МИД РФ по освобождению и возвращению домой ее мужа, об этом она заявила РИА Новости.
"Безусловно, по-человечески я очень рада, что Константин вернулся домой, что Виктория и дочь его дождались. Очень сожалею, что мама Константина не смогла разделить эту радость вместе со всей семьей. Представляю, как тяжело было матери Константина просто потому, что знаю, как тяжело сейчас матери Виктора понимать, что сын ее пока еще находится в тюрьме", - сказала жена Бута. Мать Константина Ярошенко скончалась в 2017 году.
"Обмен Константина Ярошенко, конечно, очень неожиданная и радостная новость. Я понимаю, что у меня, собственно говоря, остается единственная надежда на то, что работа МИД будет продолжаться, и в скором будущем мы тоже будем счастливы встретить Виктора дома", - сказала Бут.
"Виктор в тюрьме уже пятнадцатый год, в тяжелых условиях, и мы, конечно, беспокоимся о его здоровье. Виктор не имеет обыкновения жаловаться на самочувствие, но за годы тюрьмы он несколько раз тяжело болел и был, практически, при смерти. Говорить о том, что там оказывалась какая-то адекватная медицинская помощь, не приходится", - добавила она.
"Надеюсь, что ему хватит здоровья и терпения, как и нам здесь, чтобы дождаться возвращения домой", - сказала жена Виктора Бута
.
Виктор Бут был арестован в Таиланде
по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США
. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке
признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".