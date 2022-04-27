https://ria.ru/20220427/but-1785807975.html

Россия продолжит бороться за освобождение Виктора Бута, заявил Слуцкий

Россия продолжит бороться за освобождение Виктора Бута, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.04.2022

Россия продолжит бороться за освобождение Виктора Бута, заявил Слуцкий

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что борьба за освобождение и возвращение на Родину Виктора Бута продолжается, для этого возможны... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:59

2022-04-27T17:59

2022-04-27T18:08

виктор бут

в мире

россия

сша

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

константин ярошенко

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что борьба за освобождение и возвращение на Родину Виктора Бута продолжается, для этого возможны различные формы, в том числе и обмен."Мы будем продолжать бороться за освобождение и возвращение также и Виктора Бута на Родину. Для этого возможны различные формы, в том числе путем и обмена", - заявил он РИА Новости.Кроме того, он рассказал журналистам, что обмен и возвращение на Родину Константина Ярошенко является итогом серьезной дипломатической работы. "И это, действительно, победа, если учитывать те обстоятельства, в которых сегодня приходится вести диалог с американской стороной", - продолжил он.По словам Слуцкого, Ярошенко оказался в тюрьме США в результате применения так называемого экстерриториального права со стороны Вашингтона, что, "на наш взгляд, было абсолютно недопустимо". "По сути, он стал одной из первых жертв разгорающейся еще тогда антироссийской политики, когда США по надуманными или даже сфабрикованным обвинениям охотились за гражданами РФ по всему миру. Мы очень долго добивались его освобождения и возвращения в Россию", - сообщил парламентарий.Также он выразил надежду, что данный опыт будет востребован. "В американских тюрьмах все еще остаются россияне, например, Виктор Бут. Мы не намерены опускать руки. Уверен, что все они также смогут вернуться на Родину", - отметил Слуцкий.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока. Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220421/obmen-1784632693.html

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html

https://ria.ru/20211229/amerikantsy-1765930810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор бут, в мире, россия, сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф, константин ярошенко