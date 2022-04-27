https://ria.ru/20220427/brendy-1785645457.html

Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода"

Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода" - РИА Новости, 27.04.2022

Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода"

Минпромторг уже утвердил перечень брендов, которые могут поставляться и реализовываться в России без разрешения правообладателей. В нем порядка 200 компаний,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T02:15

2022-04-27T02:15

2022-04-27T02:15

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

павел уткин

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минпромторг уже утвердил перечень брендов, которые могут поставляться и реализовываться в России без разрешения правообладателей. В нем порядка 200 компаний, но, скорее всего, он будет расширяться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Более того, можно ожидать включения в него некоторых автоконцернов, если они не решат вернуться в Россию.Поставки товаров на условиях параллельного импорта будут вестись не через аккредитованного дилера, а по “серым” каналам, то есть, с использованием альтернативных схем. Это поможет устранить дефицит товаров в магазинах и не допустить роста цен, заключил он.

https://realty.ria.ru/20220426/obi-1785535047.html

россия

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), павел уткин