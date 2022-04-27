Рейтинг@Mail.ru
Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода" - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/brendy-1785645457.html
Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода"
Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода" - РИА Новости, 27.04.2022
Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода"
Минпромторг уже утвердил перечень брендов, которые могут поставляться и реализовываться в России без разрешения правообладателей. В нем порядка 200 компаний,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T02:15
2022-04-27T02:15
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
павел уткин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569284548_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4f46b42189903382d9ae68fa17c577d.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минпромторг уже утвердил перечень брендов, которые могут поставляться и реализовываться в России без разрешения правообладателей. В нем порядка 200 компаний, но, скорее всего, он будет расширяться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Более того, можно ожидать включения в него некоторых автоконцернов, если они не решат вернуться в Россию.Поставки товаров на условиях параллельного импорта будут вестись не через аккредитованного дилера, а по “серым” каналам, то есть, с использованием альтернативных схем. Это поможет устранить дефицит товаров в магазинах и не допустить роста цен, заключил он.
https://realty.ria.ru/20220426/obi-1785535047.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569284548_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_675d7e2bd7ad96342c2950c907f333c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), павел уткин
02:15 27.04.2022
 
Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода"

Юрист Уткин: в перечень брендов для серого импорта в Россию вошли порядка 200 компаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТорговый центр
Торговый центр - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Торговый центр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минпромторг уже утвердил перечень брендов, которые могут поставляться и реализовываться в России без разрешения правообладателей. В нем порядка 200 компаний, но, скорее всего, он будет расширяться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Более того, можно ожидать включения в него некоторых автоконцернов, если они не решат вернуться в Россию.
“То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом”, — указал юрист.
Поставки товаров на условиях параллельного импорта будут вестись не через аккредитованного дилера, а по “серым” каналам, то есть, с использованием альтернативных схем. Это поможет устранить дефицит товаров в магазинах и не допустить роста цен, заключил он.
Вывеска магазина OBI - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 15:01
В OBI пообещали открыть все российские магазины до конца майских праздников
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Павел Уткин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала