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Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода"
Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода" - РИА Новости, 27.04.2022
Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода"
Минпромторг уже утвердил перечень брендов, которые могут поставляться и реализовываться в России без разрешения правообладателей. В нем порядка 200 компаний,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T02:15
2022-04-27T02:15
2022-04-27T02:15
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
павел уткин
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минпромторг уже утвердил перечень брендов, которые могут поставляться и реализовываться в России без разрешения правообладателей. В нем порядка 200 компаний, но, скорее всего, он будет расширяться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Более того, можно ожидать включения в него некоторых автоконцернов, если они не решат вернуться в Россию.Поставки товаров на условиях параллельного импорта будут вестись не через аккредитованного дилера, а по “серым” каналам, то есть, с использованием альтернативных схем. Это поможет устранить дефицит товаров в магазинах и не допустить роста цен, заключил он.
https://realty.ria.ru/20220426/obi-1785535047.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), павел уткин
Определено количество брендов, которые вернутся в Россию "с черного хода"
Юрист Уткин: в перечень брендов для серого импорта в Россию вошли порядка 200 компаний