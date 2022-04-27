https://ria.ru/20220427/blinken-1785844064.html

США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма

США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма - РИА Новости, 27.04.2022

США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма

США рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T23:29

2022-04-27T23:29

2022-04-27T23:29

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сша

россия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы рассматриваем это. На мой взгляд, нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев", - сказал он на слушаниях в комитете сената.Блинкен отметил, что вопросы есть в процессе соответствующего признания. Адвокаты сейчас изучают, как быть уверенными в том, что решение отвечает требованиям законодательства, сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, энтони блинкен