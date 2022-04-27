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США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма - РИА Новости, 27.04.2022
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США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма
США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма - РИА Новости, 27.04.2022
США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма
США рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T23:29
2022-04-27T23:29
в мире
сша
россия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы рассматриваем это. На мой взгляд, нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев", - сказал он на слушаниях в комитете сената.Блинкен отметил, что вопросы есть в процессе соответствующего признания. Адвокаты сейчас изучают, как быть уверенными в том, что решение отвечает требованиям законодательства, сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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в мире, сша, россия, энтони блинкен
23:29 27.04.2022
 
США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма

Блинкен: США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы рассматриваем это. На мой взгляд, нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев", - сказал он на слушаниях в комитете сената.
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Блинкен отметил, что вопросы есть в процессе соответствующего признания. Адвокаты сейчас изучают, как быть уверенными в том, что решение отвечает требованиям законодательства, сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Оливер Стоун назвал главную цель США на Украине
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреСШАРоссияЭнтони Блинкен
 
 
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