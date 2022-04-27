https://ria.ru/20220427/bilayn-1785541900.html

Билайн увеличил в Подмосковье скорость мобильного интернета на 30%

Билайн увеличил в Подмосковье скорость мобильного интернета на 30% - РИА Новости, 27.04.2022

Билайн увеличил в Подмосковье скорость мобильного интернета на 30%

Билайн улучшил качество мобильного интернета в Московской области, увеличив в среднем на 30% скорость загрузки контента, сообщает пресс-служба билайна. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:00

2022-04-27T11:00

2022-04-27T11:00

московская область (подмосковье)

билайн

новости компаний - экономика

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754527050_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe268f83e169173b767ddff13d7f068.jpg

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Билайн улучшил качество мобильного интернета в Московской области, увеличив в среднем на 30% скорость загрузки контента, сообщает пресс-служба билайна.Значительные улучшения в скорости мобильного интернета произошли в 35 городах Подмосковья, среди которых Балашиха, Сергиев Посад, Зеленоград, Воскресенск, Лобня, Клин, Красногорск и многие другие, где проживает около 5 миллионов человек.Высокий прирост средней скорости – в 2 раза по итогам внутренних замеров оказался в городе Воскресенск. На втором месте Клин, где мобильный интернет стал быстрее на 70%. Тройку лидеров замыкает Сергиев Посад, там скорость выросла на 60%. По словам директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Дмитрия Машина, для того, чтобы полноценно пользоваться всеми преимуществами современной сети, необходимо убедиться, что кроме смартфона, стандарт 4G также поддерживает сим-карта. При необходимости, ее заменят на новую без потери номера.Количество новых базовых станций билайн в Подмосковье увеличилось на 30% за 2021 год. Все это случилось благодаря инвестициям в сеть. Например, в 2021 году сумма инвестиций составила 12 миллиардов рублей. Кроме этого, билайн эффективно использует имеющийся частотный ресурс и для обеспечения более качественного покрытия мобильным интернетом в Подмосковье. В начале мая 2021 года компания завершила большой проект в Московской области по расширению частоты LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G.В настоящее время оператор в Москве и Московской области строит 5G-Ready сеть. Внедрение сетей 5 поколения связи возможно будет осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready сегодня обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro. "Мы стремимся оказывать одинаково высокий уровень сервиса как в столице, так и в области. Чтобы достигнуть нашей цели в прошлом году большую часть инвестиций в развитие сети мы направили именно на Московскую область и дороги, которые связывают ее города с Москвой. Но мы не только строим там, но и настраиваем сеть определенным образом – перераспределяем частотный ресурс в пользу сетей 4G, так как видим, что все больше клиентов используют этот стандарт как для выхода в интернет, так и для голосовой связи с помощью технологии VoLTE, в том числе на своих загородных участках", - заявил Машин.Для улучшения покрытия и стабильности соединения в пути на основных автомагистралях и железных дорогах столицы и области было построено почти 1000 новых базовых станций, обеспечивающих связь на протяженности более 3 тысяч километров.

https://ria.ru/20220412/bilayn-1783081395.html

https://ria.ru/20220408/chipy-1782541342.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), билайн, новости компаний - экономика, интернет