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В Приамурье проверят безопасность детских садов и школ

В Приамурье проверят безопасность детских садов и школ - РИА Новости, 27.04.2022

В Приамурье проверят безопасность детских садов и школ

Детские сады и школы Амурской области проверят после трагедии в Ульяновской области, сообщает министерство образования и науки Амурской области. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:21

2022-04-27T08:21

2022-04-27T08:21

россия

амурская область

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в детском саду в ульяновской области

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр – РИА Новости. Детские сады и школы Амурской области проверят после трагедии в Ульяновской области, сообщает министерство образования и науки Амурской области.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве."Министерством образования и науки Амурской области издан приказ, в котором всем ответственным за безопасность в образовательных организациях региона указано провести проверки работоспособности систем передачи тревожных сообщений, организовать с сотрудниками внеплановые инструктажи. Все это необходимо делать на регулярной основе", - говорится в сообщении.Правительство Приамурья в 2022 году традиционно предусмотрело финансирование на противопожарную и антитеррористическую защищенность образовательных организаций. Всего на обеспечение безопасности в детских садах, школах и организациях дополнительного образования региона выделено 105 миллионов рублей. Деньги предусмотрены на приобретение, монтаж и модернизацию пожарной сигнализации, закупку и установку дополнительных систем видеонаблюдения, оповещения, приобретение металлоискателей и другое.

https://ria.ru/20220426/strelba-1785561714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, амурская область, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области, происшествия