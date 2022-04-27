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В Приамурье проверят безопасность детских садов и школ - РИА Новости, 27.04.2022
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В Приамурье проверят безопасность детских садов и школ
В Приамурье проверят безопасность детских садов и школ - РИА Новости, 27.04.2022
В Приамурье проверят безопасность детских садов и школ
Детские сады и школы Амурской области проверят после трагедии в Ульяновской области, сообщает министерство образования и науки Амурской области. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T08:21
2022-04-27T08:21
россия
амурская область
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в детском саду в ульяновской области
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр – РИА Новости. Детские сады и школы Амурской области проверят после трагедии в Ульяновской области, сообщает министерство образования и науки Амурской области.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве."Министерством образования и науки Амурской области издан приказ, в котором всем ответственным за безопасность в образовательных организациях региона указано провести проверки работоспособности систем передачи тревожных сообщений, организовать с сотрудниками внеплановые инструктажи. Все это необходимо делать на регулярной основе", - говорится в сообщении.Правительство Приамурья в 2022 году традиционно предусмотрело финансирование на противопожарную и антитеррористическую защищенность образовательных организаций. Всего на обеспечение безопасности в детских садах, школах и организациях дополнительного образования региона выделено 105 миллионов рублей. Деньги предусмотрены на приобретение, монтаж и модернизацию пожарной сигнализации, закупку и установку дополнительных систем видеонаблюдения, оповещения, приобретение металлоискателей и другое.
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россия, амурская область, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области, происшествия
08:21 27.04.2022
 
В Приамурье проверят безопасность детских садов и школ

В Приамурье проверят детские сады и школы после трагедии в Ульяновской области

© РИА Новости / Виталий БелоусовДети на игровой площадке детского сада
Дети на игровой площадке детского сада - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Дети на игровой площадке детского сада. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр – РИА Новости. Детские сады и школы Амурской области проверят после трагедии в Ульяновской области, сообщает министерство образования и науки Амурской области.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Сотрудники полиции и МЧС у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны
"Министерством образования и науки Амурской области издан приказ, в котором всем ответственным за безопасность в образовательных организациях региона указано провести проверки работоспособности систем передачи тревожных сообщений, организовать с сотрудниками внеплановые инструктажи. Все это необходимо делать на регулярной основе", - говорится в сообщении.
Правительство Приамурья в 2022 году традиционно предусмотрело финансирование на противопожарную и антитеррористическую защищенность образовательных организаций. Всего на обеспечение безопасности в детских садах, школах и организациях дополнительного образования региона выделено 105 миллионов рублей. Деньги предусмотрены на приобретение, монтаж и модернизацию пожарной сигнализации, закупку и установку дополнительных систем видеонаблюдения, оповещения, приобретение металлоискателей и другое.
 
РоссияАмурская областьУльяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в детском саду в Ульяновской областиПроисшествия
 
 
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