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Москалькова опровергла заявления о принудительном вывозе беженцев в Россию

Москалькова опровергла заявления о принудительном вывозе беженцев в Россию - РИА Новости, 27.04.2022

Москалькова опровергла заявления о принудительном вывозе беженцев в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла заявления властей Украины, что беженцев привозят в Россию принудительно, и назвала ложью и РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:23

2022-04-27T11:23

2022-04-27T11:23

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла заявления властей Украины, что беженцев привозят в Россию принудительно, и назвала ложью и провокацией сообщения, что беженцы находятся в положении рабов в РФ."Сегодня в Украине раскручивается тема принудительного привоза граждан Украины на территорию России и принудительного размещения их в пунктах временного размещения. Одна из представителей украинской стороны, отвечая на вопрос корреспондента, почему же эти люди не могут протестовать против того, что их принудительно размещают, заявила, что у них (беженцев – ред.) "нет средств коммуникации, они находятся вдали от цивилизационного пространства и фактически в состоянии рабов". Совершенно ответственно заявляю, что это ложь, что это очередная провокация", - сказала омбудсмен в ходе пресс-конференции, посвященной проекту Ассоциации юристов России по оказанию бесплатной правовой помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.Она отметила, что встречалась с уполномоченным верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ, который был в ПВР и рассказал, что "никаких оснований нет считать, что тема имеет право на существование"."Более того, у нас каждый получает бесплатную юридическую помощь и имеет возможность покинуть пункт временного размещения и убыть в другую страну, к себе обратно домой, к родственникам", - добавила омбудсмен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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