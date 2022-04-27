https://ria.ru/20220427/bespilotnik-1785650909.html
Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии
Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии - РИА Новости, 27.04.2022
Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии
Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), незаметные для средств ПВО украинских войск,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T03:36
2022-04-27T03:36
2022-04-27T04:06
обострение ситуации в днр и лнр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), незаметные для средств ПВО украинских войск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Он уточнил, что это сводит потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям.Источник добавил, что эти аппараты обладают слабой контрастностью как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Кроме того, у них сниженный уровень шума.Разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA 421-16Е HD разработан входящей в концерн "Калашников" компанией ZALA AERO. Беспилотник может находится в воздухе свыше четырех часов, его дальность применения составляет 75 километров. На него могут устанавливаться различные полезные нагрузки, включая камеры высокого разрешения. Обработка фото- и видеоинформации при этом происходит непосредственно на борту БПЛА в полете.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/tekhnika-1783437321.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, россия, украина, калашников (концерн)
03:36 27.04.2022 (обновлено: 04:06 27.04.2022)
Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии
Росгвардия в рамках спецоперации применила незаметные для украинских войск беспилотники
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), незаметные для средств ПВО украинских войск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппарата ZALA 421-16Е HD, которые за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения. В частности, их не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это сводит потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям.
Источник добавил, что эти аппараты обладают слабой контрастностью как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Кроме того, у них сниженный уровень шума.
Разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA 421-16Е HD разработан входящей в концерн "Калашников
" компанией ZALA AERO. Беспилотник может находится в воздухе свыше четырех часов, его дальность применения составляет 75 километров. На него могут устанавливаться различные полезные нагрузки, включая камеры высокого разрешения. Обработка фото- и видеоинформации при этом происходит непосредственно на борту БПЛА в полете.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.