https://ria.ru/20220427/bespilotnik-1785650909.html

Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии

Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии - РИА Новости, 27.04.2022

Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии

Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), незаметные для средств ПВО украинских войск,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T03:36

2022-04-27T03:36

2022-04-27T04:06

обострение ситуации в днр и лнр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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калашников (концерн)

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), незаметные для средств ПВО украинских войск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Он уточнил, что это сводит потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям.Источник добавил, что эти аппараты обладают слабой контрастностью как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Кроме того, у них сниженный уровень шума.Разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA 421-16Е HD разработан входящей в концерн "Калашников" компанией ZALA AERO. Беспилотник может находится в воздухе свыше четырех часов, его дальность применения составляет 75 километров. На него могут устанавливаться различные полезные нагрузки, включая камеры высокого разрешения. Обработка фото- и видеоинформации при этом происходит непосредственно на борту БПЛА в полете.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/tekhnika-1783437321.html

https://ria.ru/20220426/maskirovka-1785426692.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, россия, украина, калашников (концерн)