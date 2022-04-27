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Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/bespilotnik-1785650909.html
Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии
Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии - РИА Новости, 27.04.2022
Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии
Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), незаметные для средств ПВО украинских войск,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T03:36
2022-04-27T04:06
обострение ситуации в днр и лнр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
россия
украина
калашников (концерн)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), незаметные для средств ПВО украинских войск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Он уточнил, что это сводит потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям.Источник добавил, что эти аппараты обладают слабой контрастностью как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Кроме того, у них сниженный уровень шума.Разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA 421-16Е HD разработан входящей в концерн "Калашников" компанией ZALA AERO. Беспилотник может находится в воздухе свыше четырех часов, его дальность применения составляет 75 километров. На него могут устанавливаться различные полезные нагрузки, включая камеры высокого разрешения. Обработка фото- и видеоинформации при этом происходит непосредственно на борту БПЛА в полете.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/tekhnika-1783437321.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, россия, украина, калашников (концерн)
03:36 27.04.2022 (обновлено: 04:06 27.04.2022)
 
Источник рассказал о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии

Росгвардия в рамках спецоперации применила незаметные для украинских войск беспилотники

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники авиационного отряда специального назначения "Ястреб" Росгвардии демонстрируют беспилотный самолет ZALA 421-16E
Сотрудники авиационного отряда специального назначения Ястреб Росгвардии демонстрируют беспилотный самолет ZALA 421-16E - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники авиационного отряда специального назначения "Ястреб" Росгвардии демонстрируют беспилотный самолет ZALA 421-16E. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), незаметные для средств ПВО украинских войск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппарата ZALA 421-16Е HD, которые за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения. В частности, их не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это сводит потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям.
Источник добавил, что эти аппараты обладают слабой контрастностью как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Кроме того, у них сниженный уровень шума.
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Разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA 421-16Е HD разработан входящей в концерн "Калашников" компанией ZALA AERO. Беспилотник может находится в воздухе свыше четырех часов, его дальность применения составляет 75 километров. На него могут устанавливаться различные полезные нагрузки, включая камеры высокого разрешения. Обработка фото- и видеоинформации при этом происходит непосредственно на борту БПЛА в полете.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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