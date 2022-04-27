Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ФРГ оценила перспективы вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/berbok-1785767500.html
Глава МИД ФРГ оценила перспективы вступления Украины в ЕС
Глава МИД ФРГ оценила перспективы вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 27.04.2022
Глава МИД ФРГ оценила перспективы вступления Украины в ЕС
Европейский дом открыт для Украины, но нельзя обещать вещи, которые не можешь выполнить, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отвечая в германском бундестаге... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:46
2022-04-27T15:46
в мире
украина
россия
евросоюз
еврокомиссия
мид германии
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768428900_0:92:2724:1624_1920x0_80_0_0_d174e05032581151151d066f1dd9c493.jpg
БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Европейский дом открыт для Украины, но нельзя обещать вещи, которые не можешь выполнить, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отвечая в германском бундестаге на вопрос о перспективах вступления Киева в ЕС."Президент Еврокомиссии передала уже Киеву опросник, мы все в зале знаем о том, что это беспрецедентная ситуация. Но мы должны уберечь себя от того, чтобы обещать вещи, которые мы не сможем выполнить", - сказала Бербок, указав, что в договоре ЕС зафиксированы условия вступления, в том числе в связи с присоединением к общему внутреннему рынку.Глава МИД ФРГ также подчеркнула, что "европейский дом, конечно, открыт для Украины"."В отношении этих трех стран (Украины, Грузии и Молдавии – ред.) следует подробно обсудить друг с другом, какие есть возможности, в том числе на промежуточных стадиях. Но самое важное, что мы можем сделать для Украины – это сделать все, чтобы остановить эту ужасную войну", - сказала министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/evrosoyuz-1785199199.html
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783319022.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768428900_0:0:2472:1853_1920x0_80_0_0_45c2940ff0fdf3fa53e2dd21ed849771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, мид германии, киев
15:46 27.04.2022
 
Глава МИД ФРГ оценила перспективы вступления Украины в ЕС

Глава МИД ФРГ Бербок о перспективах Украины в ЕС: нельзя давать пустые обещания

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Европейский дом открыт для Украины, но нельзя обещать вещи, которые не можешь выполнить, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отвечая в германском бундестаге на вопрос о перспективах вступления Киева в ЕС.
"Президент Еврокомиссии передала уже Киеву опросник, мы все в зале знаем о том, что это беспрецедентная ситуация. Но мы должны уберечь себя от того, чтобы обещать вещи, которые мы не сможем выполнить", - сказала Бербок, указав, что в договоре ЕС зафиксированы условия вступления, в том числе в связи с присоединением к общему внутреннему рынку.
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 19:15
На Западе заговорили о вступлении Украины в ЕС на пониженных правах
Глава МИД ФРГ также подчеркнула, что "европейский дом, конечно, открыт для Украины".
"В отношении этих трех стран (Украины, Грузии и Молдавии – ред.) следует подробно обсудить друг с другом, какие есть возможности, в том числе на промежуточных стадиях. Но самое важное, что мы можем сделать для Украины – это сделать все, чтобы остановить эту ужасную войну", - сказала министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 14:15
Украине предрекли долгий путь в ЕС даже при "особой процедуре"
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреУкраинаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияМИД ГерманииКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала