Глава МИД ФРГ оценила перспективы вступления Украины в ЕС
Глава МИД ФРГ Бербок о перспективах Украины в ЕС: нельзя давать пустые обещания
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Европейский дом открыт для Украины, но нельзя обещать вещи, которые не можешь выполнить, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отвечая в германском бундестаге на вопрос о перспективах вступления Киева в ЕС.
"Президент Еврокомиссии передала уже Киеву опросник, мы все в зале знаем о том, что это беспрецедентная ситуация. Но мы должны уберечь себя от того, чтобы обещать вещи, которые мы не сможем выполнить", - сказала Бербок, указав, что в договоре ЕС зафиксированы условия вступления, в том числе в связи с присоединением к общему внутреннему рынку.
Глава МИД ФРГ также подчеркнула, что "европейский дом, конечно, открыт для Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.