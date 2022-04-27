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Глава МИД ФРГ ответила на вопрос о возможной угрозе ядерного конфликта - РИА Новости, 27.04.2022
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Глава МИД ФРГ ответила на вопрос о возможной угрозе ядерного конфликта
Глава МИД ФРГ ответила на вопрос о возможной угрозе ядерного конфликта - РИА Новости, 27.04.2022
Глава МИД ФРГ ответила на вопрос о возможной угрозе ядерного конфликта
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ответила в ходе выступления в германском бундестаге на вопрос о возможной эскалации военных действий на Украине и начале ядерной... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:44
2022-04-27T14:44
в мире
украина
россия
германия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ответила в ходе выступления в германском бундестаге на вопрос о возможной эскалации военных действий на Украине и начале ядерной войны."С точки того, что может произойти – я уже говорила об этом в начале выступления, мы этого не знаем. Никто… в целом мире не может стопроцентно сказать: если мы сделаем этот шаг, то на следующий день произойдет это. Поэтому мы ничего не можем полностью исключить. Мы несем ответственность за то, чтобы всегда ясно обозначать риски, но при этом не провоцировать панику", - сказала министр, отвечая на соответствующий вопрос депутатов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, россия, германия, анналена бербок
14:44 27.04.2022
 
Глава МИД ФРГ ответила на вопрос о возможной угрозе ядерного конфликта

Глава МИД ФРГ Бербок о возможной угрозе ядерного конфликта: нельзя исключать полностью

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ответила в ходе выступления в германском бундестаге на вопрос о возможной эскалации военных действий на Украине и начале ядерной войны.
"С точки того, что может произойти – я уже говорила об этом в начале выступления, мы этого не знаем. Никто… в целом мире не может стопроцентно сказать: если мы сделаем этот шаг, то на следующий день произойдет это. Поэтому мы ничего не можем полностью исключить. Мы несем ответственность за то, чтобы всегда ясно обозначать риски, но при этом не провоцировать панику", - сказала министр, отвечая на соответствующий вопрос депутатов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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