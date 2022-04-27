https://ria.ru/20220427/belgorod-1785661426.html

Мэр Белгорода заявил, что данных о разрушениях и пострадавших в городе нет

Мэр Белгорода заявил, что данных о разрушениях и пострадавших в городе нет - РИА Новости, 27.04.2022

Мэр Белгорода заявил, что данных о разрушениях и пострадавших в городе нет

Информации о разрушениях и пострадавших в расположенном неподалеку от границы с Украиной Белгороде, где утром были "громкие звуки", нет, сообщил в среду мэр... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:49

2022-04-27T08:49

2022-04-27T08:50

происшествия

белгородская область

белгород

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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Информации о разрушениях и пострадавших в расположенном неподалеку от границы с Украиной Белгороде, где утром были "громкие звуки", нет, сообщил в среду мэр города Антон Иванов."Сегодня многие проснулись под утро от громких звуков. С 4 часов держу связь с дежурными службами. Никаких сведений о разрушениях и пострадавших в Белгороде нет", - написал Иванов в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Около 6.33 мск открытое горение было ликвидировано. Повреждений домов нет, никто не пострадал.

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгород