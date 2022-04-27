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Мэр Белгорода заявил, что данных о разрушениях и пострадавших в городе нет - РИА Новости, 27.04.2022
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Мэр Белгорода заявил, что данных о разрушениях и пострадавших в городе нет
Мэр Белгорода заявил, что данных о разрушениях и пострадавших в городе нет - РИА Новости, 27.04.2022
Мэр Белгорода заявил, что данных о разрушениях и пострадавших в городе нет
Информации о разрушениях и пострадавших в расположенном неподалеку от границы с Украиной Белгороде, где утром были "громкие звуки", нет, сообщил в среду мэр... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T08:49
2022-04-27T08:50
происшествия
белгородская область
белгород
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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Информации о разрушениях и пострадавших в расположенном неподалеку от границы с Украиной Белгороде, где утром были "громкие звуки", нет, сообщил в среду мэр города Антон Иванов."Сегодня многие проснулись под утро от громких звуков. С 4 часов держу связь с дежурными службами. Никаких сведений о разрушениях и пострадавших в Белгороде нет", - написал Иванов в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Около 6.33 мск открытое горение было ликвидировано. Повреждений домов нет, никто не пострадал.
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происшествия, белгородская область, белгород
08:49 27.04.2022 (обновлено: 08:50 27.04.2022)
 
Мэр Белгорода заявил, что данных о разрушениях и пострадавших в городе нет

Мэр Белгорода Иванов: информации о разрушениях и пострадавших в городе нет

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Информации о разрушениях и пострадавших в расположенном неподалеку от границы с Украиной Белгороде, где утром были "громкие звуки", нет, сообщил в среду мэр города Антон Иванов.
"Сегодня многие проснулись под утро от громких звуков. С 4 часов держу связь с дежурными службами. Никаких сведений о разрушениях и пострадавших в Белгороде нет", - написал Иванов в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Около 6.33 мск открытое горение было ликвидировано. Повреждений домов нет, никто не пострадал.
 
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