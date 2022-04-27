https://ria.ru/20220427/baykal-1785665023.html

Цыденов перечислил преимущества отдыха на Байкале со стороны Бурятии

Цыденов перечислил преимущества отдыха на Байкале со стороны Бурятии - РИА Новости, 27.04.2022

Цыденов перечислил преимущества отдыха на Байкале со стороны Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости рассказал, чем привлекателен берег озера Байкал в республике. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:10

2022-04-27T09:10

2022-04-27T10:17

россия

байкал

республика бурятия

алексей цыденов

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785599477_0:290:3068:2016_1920x0_80_0_0_6bff658ea7763db1ad235e7fe8d26775.jpg

УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости рассказал, чем привлекателен берег озера Байкал в республике.Он отметил, что долгое время транспортная доступность Бурятии была более низкой, чем у Иркутской области, когда существовал только один авиарейс до Москвы в день."Сейчас в летний период у нас их три-четыре, а это уже сказывается и на цене билетов. Сейчас картина другая", - уточнил глава Бурятии.Байкал находится на границе Иркутской области и Бурятии.Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова >>

https://ria.ru/20220330/otpusk-1780785709.html

россия

байкал

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, байкал, республика бурятия, алексей цыденов, туризм