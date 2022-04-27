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Цыденов перечислил преимущества отдыха на Байкале со стороны Бурятии - РИА Новости, 27.04.2022
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Цыденов перечислил преимущества отдыха на Байкале со стороны Бурятии
Цыденов перечислил преимущества отдыха на Байкале со стороны Бурятии - РИА Новости, 27.04.2022
Цыденов перечислил преимущества отдыха на Байкале со стороны Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости рассказал, чем привлекателен берег озера Байкал в республике. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:10
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россия
байкал
республика бурятия
алексей цыденов
туризм
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости рассказал, чем привлекателен берег озера Байкал в республике.Он отметил, что долгое время транспортная доступность Бурятии была более низкой, чем у Иркутской области, когда существовал только один авиарейс до Москвы в день."Сейчас в летний период у нас их три-четыре, а это уже сказывается и на цене билетов. Сейчас картина другая", - уточнил глава Бурятии.Байкал находится на границе Иркутской области и Бурятии.Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова &gt;&gt;
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россия
байкал
республика бурятия
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россия, байкал, республика бурятия, алексей цыденов, туризм
09:10 27.04.2022 (обновлено: 10:17 27.04.2022)
 
Цыденов перечислил преимущества отдыха на Байкале со стороны Бурятии

Глава Бурятии Цыденов рассказал, чем привлекателен берег озера Байкал в республике

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВизит-центр "Байкал заповедный" на берегу озера Байкал в Бурятии
Визит-центр Байкал заповедный на берегу озера Байкал в Бурятии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Визит-центр "Байкал заповедный" на берегу озера Байкал в Бурятии . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости рассказал, чем привлекателен берег озера Байкал в республике.
"У нас больше разнообразия. У нас есть так же, как в Иркутске, гора и вода. У нас песчаные пляжи, у нас купаются, вода прогревается до 19 градусов, в Чивыркуйском заливе - до 24 градусов. Песчаные пляжи есть по шесть, по восемь километров. Самый длинный песчаный пляж на перешейке между Святым Носом и Баргузином - 21 километр. Он еще и удивительно красивый. Там туристы ночью спят, а медведи у них доедают остатки ужина за палаткой. Это правда, так и есть", - поделился Цыденов.
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Он отметил, что долгое время транспортная доступность Бурятии была более низкой, чем у Иркутской области, когда существовал только один авиарейс до Москвы в день.
"Сейчас в летний период у нас их три-четыре, а это уже сказывается и на цене билетов. Сейчас картина другая", - уточнил глава Бурятии.
Байкал находится на границе Иркутской области и Бурятии.
Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова >>
 
РоссияБайкалРеспублика БурятияАлексей ЦыденовТуризм
 
 
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