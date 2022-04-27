https://ria.ru/20220427/basf-1785713410.html

BASF прекратит деятельность в России и Белоруссии, кроме пищевого сегмента

BASF прекратит деятельность в России и Белоруссии, кроме пищевого сегмента - РИА Новости, 27.04.2022

BASF прекратит деятельность в России и Белоруссии, кроме пищевого сегмента

Немецкая химическая компания BASF до конца квартала прекратит всю свою деятельность на территории России и Белоруссии, но продолжит производить добавки для... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:28

2022-04-27T12:28

2022-04-27T14:12

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

белоруссия

украина

basf se

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153361/75/1533617560_0:36:675:415_1920x0_80_0_0_5e54c554fe9147d21073ed90de14868c.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Немецкая химическая компания BASF до конца квартала прекратит всю свою деятельность на территории России и Белоруссии, но продолжит производить добавки для пищевой промышленности, заявляется в пресс-релизе компании.BASF объявляла ещё 3 марта, что не будет запускать новые проекты в этих двух странах в связи с военной операцией РФ на Украине, за исключением тех, которые касаются производства продуктов питания в рамках гуманитарных мер. Теперь же речь идёт о сворачивании и текущей деятельности."Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение также свернуть оставшуюся деятельность компании в России и Белоруссии к началу июля 2022 года. Исключением из этого решения является бизнес поддержки производства продуктов питания", - говорится в сообщении сегодня.Объем продаж компании в России и Белоруссии в прошлом году составлял 1% от общей её выручки. И сейчас уже разрабатывается план последовательного выхода. BASF при этом собирается продолжить "поддерживать" своих сотрудников в России и Белоруссии до конца года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели многочисленные санкции. Кроме того, ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений. Ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах.

https://ria.ru/20220427/brendy-1785645457.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, белоруссия, украина, basf se