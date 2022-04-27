https://ria.ru/20220427/basf-1785713410.html
BASF прекратит деятельность в России и Белоруссии, кроме пищевого сегмента
BASF прекратит деятельность в России и Белоруссии, кроме пищевого сегмента - РИА Новости, 27.04.2022
BASF прекратит деятельность в России и Белоруссии, кроме пищевого сегмента
Немецкая химическая компания BASF до конца квартала прекратит всю свою деятельность на территории России и Белоруссии, но продолжит производить добавки для... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:28
2022-04-27T12:28
2022-04-27T14:12
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
белоруссия
украина
basf se
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Немецкая химическая компания BASF до конца квартала прекратит всю свою деятельность на территории России и Белоруссии, но продолжит производить добавки для пищевой промышленности, заявляется в пресс-релизе компании.BASF объявляла ещё 3 марта, что не будет запускать новые проекты в этих двух странах в связи с военной операцией РФ на Украине, за исключением тех, которые касаются производства продуктов питания в рамках гуманитарных мер. Теперь же речь идёт о сворачивании и текущей деятельности."Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение также свернуть оставшуюся деятельность компании в России и Белоруссии к началу июля 2022 года. Исключением из этого решения является бизнес поддержки производства продуктов питания", - говорится в сообщении сегодня.Объем продаж компании в России и Белоруссии в прошлом году составлял 1% от общей её выручки. И сейчас уже разрабатывается план последовательного выхода. BASF при этом собирается продолжить "поддерживать" своих сотрудников в России и Белоруссии до конца года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели многочисленные санкции. Кроме того, ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений. Ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, украина, basf se
12:28 27.04.2022 (обновлено: 14:12 27.04.2022)
BASF прекратит деятельность в России и Белоруссии, кроме пищевого сегмента
Немецкая BASF прекратит всю деятельность в России и Белоруссии, кроме пищевого сегмента
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Немецкая химическая компания BASF до конца квартала прекратит всю свою деятельность на территории России и Белоруссии, но продолжит производить добавки для пищевой промышленности, заявляется
в пресс-релизе компании.
BASF
объявляла ещё 3 марта, что не будет запускать новые проекты в этих двух странах в связи с военной операцией РФ
на Украине
, за исключением тех, которые касаются производства продуктов питания в рамках гуманитарных мер. Теперь же речь идёт о сворачивании и текущей деятельности.
"Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение также свернуть оставшуюся деятельность компании в России и Белоруссии
к началу июля 2022 года. Исключением из этого решения является бизнес поддержки производства продуктов питания", - говорится в сообщении
сегодня.
Объем продаж компании в России и Белоруссии в прошлом году составлял 1% от общей её выручки. И сейчас уже разрабатывается план последовательного выхода. BASF при этом собирается продолжить "поддерживать" своих сотрудников в России и Белоруссии до конца года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели многочисленные санкции. Кроме того, ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений. Ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах.