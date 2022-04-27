https://ria.ru/20220427/bank-1785673059.html

Россияне хранят в швейцарском банке UBS 22 миллиарда долларов

Россияне хранят в швейцарском банке UBS 22 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.04.2022

Россияне хранят в швейцарском банке UBS 22 миллиарда долларов

В крупнейшем швейцарском банке UBS на счетах россиян, не проживающих в Швейцарии или Европе, по состоянию на конец марта хранятся 22 миллиарда долларов, следует РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:58

2022-04-27T09:58

2022-04-27T10:18

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ЦЮРИХ, 27 апр - РИА Новости. В крупнейшем швейцарском банке UBS на счетах россиян, не проживающих в Швейцарии или Европе, по состоянию на конец марта хранятся 22 миллиарда долларов, следует из отчетности финансовой организации.Согласно данным банка, 0,7% от общего объема активов в 3 145 триллиона долларов связаны с "российскими лицами, не имеющими права на проживание в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии" или потенциально подпадающими под ограничения, связанные с санкциями.Сообщается также, что в связи со специальной операцией России на Украине инвестиции UBS в российские активы сократились с декабря прошлого года по март текущего с 634 миллионов до 400 миллионов долларов.Ранее власти Швейцарии сообщали, что из-за санкций заблокировали российские активы на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков (чуть более 8 миллиардов долларов).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.

https://ria.ru/20220420/shveytsariya-1784474379.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, швейцария, ubs