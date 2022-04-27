https://ria.ru/20220427/azovstal-1785658469.html
Зеленский пользуется ситуацией на "Азовстали" как козырем, заявила Захарова
Зеленский пользуется ситуацией на "Азовстали" как козырем, заявила Захарова - РИА Новости, 27.04.2022
Зеленский пользуется ситуацией на "Азовстали" как козырем, заявила Захарова
Киевский режим хочет манипулировать ситуацией вокруг "Азовстали" в своих интересах и использует ее в качестве "козыря в рукаве", заявила официальный... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T08:14
2022-04-27T08:14
2022-04-27T09:40
в мире
мариуполь
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Киевский режим хочет манипулировать ситуацией вокруг "Азовстали" в своих интересах и использует ее в качестве "козыря в рукаве", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счет использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, Зеленский считает, что надо иметь некий козырь в рукаве, страшный, кровавый, но в его понимании это такая вот карта, которую "можно бесконечно разыгрывать".
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, мария захарова, владимир зеленский
08:14 27.04.2022 (обновлено: 09:40 27.04.2022)
Зеленский пользуется ситуацией на "Азовстали" как козырем, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова заявила, что Киев использует людей на "Азовстали" как козырь