https://ria.ru/20220427/avtovaz-1785649065.html

Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров

Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров - РИА Новости, 27.04.2022

Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров

Автоконцерн Renault планирует передать долю в "АвтоВАЗе" (68 процентов) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) с опционом... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T01:54

2022-04-27T01:54

2022-04-27T01:54

экономика

авто

россия

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

renault

ростех

денис мантуров

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Автоконцерн Renault планирует передать долю в "АвтоВАЗе" (68 процентов) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) с опционом обратного выкупа акций в течение пяти-шести лет, сообщил журналистам министр торговли и промышленности Денис Мантуров.По его словам, условно это будет сделка "за рубль", но в течение пяти или шести лет у французского автоконцерна остается возможность для приняти решение по выкупу акций обратно. При этом, подчеркнул Мантуров, если за это время Россия осуществит инвестиции, стоимость акций может измениться."Никаких подарков здесь не будет", — предупредил глава ведомства.Министр добавил, что, предположительно, решения по поводу назначения менеджмента "АвтоВАЗа" будут принимать НАМИ совместно с "Ростехом.Кроме того, это будет касаться любых автопроизводителей, которые будут тянуть с решением, отметил он.Министр также прокомментировал слухи о том, что французский автоконцерн якобы намерен продать акции китайским компаниям. По словам Мантурова, такая сделка не обсуждается, это же касается и корейских компаний.Renault23 марта заявил о приостановке производственной деятельности в России, добавив, что рассматривает все возможные варианты с долей в "АвтоВАЗе".

https://radiosputnik.ria.ru/20220425/avtovaz-1785296032.html

https://ria.ru/20220406/avtovaz-1782032681.html

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, авто, россия, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault, ростех, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)