Рейтинг@Mail.ru
Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/avtovaz-1785649065.html
Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров
Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров - РИА Новости, 27.04.2022
Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров
Автоконцерн Renault планирует передать долю в "АвтоВАЗе" (68 процентов) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) с опционом... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T01:54
2022-04-27T01:54
экономика
авто
россия
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
renault
ростех
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572282657_0:0:3362:1891_1920x0_80_0_0_56b2a7379fa77e639244c29f35df2bd6.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Автоконцерн Renault планирует передать долю в "АвтоВАЗе" (68 процентов) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) с опционом обратного выкупа акций в течение пяти-шести лет, сообщил журналистам министр торговли и промышленности Денис Мантуров.По его словам, условно это будет сделка "за рубль", но в течение пяти или шести лет у французского автоконцерна остается возможность для приняти решение по выкупу акций обратно. При этом, подчеркнул Мантуров, если за это время Россия осуществит инвестиции, стоимость акций может измениться."Никаких подарков здесь не будет", — предупредил глава ведомства.Министр добавил, что, предположительно, решения по поводу назначения менеджмента "АвтоВАЗа" будут принимать НАМИ совместно с "Ростехом.Кроме того, это будет касаться любых автопроизводителей, которые будут тянуть с решением, отметил он.Министр также прокомментировал слухи о том, что французский автоконцерн якобы намерен продать акции китайским компаниям. По словам Мантурова, такая сделка не обсуждается, это же касается и корейских компаний.Renault23 марта заявил о приостановке производственной деятельности в России, добавив, что рассматривает все возможные варианты с долей в "АвтоВАЗе".
https://radiosputnik.ria.ru/20220425/avtovaz-1785296032.html
https://ria.ru/20220406/avtovaz-1782032681.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572282657_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_c6a3d91c8122786fc8c115384e77320a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault, ростех, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
01:54 27.04.2022
 
Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров

Мантуров: Renault планирует передать НАМИ долю в "АвтоВАЗе" с опционом обратного выкупа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобильный салон Renault
Автомобильный салон Renault - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобильный салон Renault. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Автоконцерн Renault планирует передать долю в "АвтоВАЗе" (68 процентов) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) с опционом обратного выкупа акций в течение пяти-шести лет, сообщил журналистам министр торговли и промышленности Денис Мантуров.
"Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса". "Автофрамоса" — Москве, как субъекту. А что касается "АвтоВАЗа", то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом, в случае если коллеги примут решение вернуться", — пояснил министр.
По его словам, условно это будет сделка "за рубль", но в течение пяти или шести лет у французского автоконцерна остается возможность для приняти решение по выкупу акций обратно. При этом, подчеркнул Мантуров, если за это время Россия осуществит инвестиции, стоимость акций может измениться.
"Никаких подарков здесь не будет", — предупредил глава ведомства.
Новый автомобиль LADA в дилерском салоне LADA в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 12:57Сказано в эфире
Эксперт объяснил, какие машины будет выпускать "АвтоВАЗ" после паузы
Министр добавил, что, предположительно, решения по поводу назначения менеджмента "АвтоВАЗа" будут принимать НАМИ совместно с "Ростехом.
"Покупать или, тем более, национализировать — не входит в наши планы. Но если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу”, — продолжил Мантуров.
Кроме того, это будет касаться любых автопроизводителей, которые будут тянуть с решением, отметил он.
Министр также прокомментировал слухи о том, что французский автоконцерн якобы намерен продать акции китайским компаниям. По словам Мантурова, такая сделка не обсуждается, это же касается и корейских компаний.
"Не было таких обсуждений", — заключил он.
Renault23 марта заявил о приостановке производственной деятельности в России, добавив, что рассматривает все возможные варианты с долей в "АвтоВАЗе".
Завод АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 11:14
"АвтоВАЗ" объединит сборочные линии в Тольятти в единое производство
 
ЭкономикаАвтоРоссияАвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"RenaultРостехДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала