Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров
Мантуров: Renault планирует передать НАМИ долю в "АвтоВАЗе" с опционом обратного выкупа
Автомобильный салон Renault. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Автоконцерн Renault планирует передать долю в "АвтоВАЗе" (68 процентов) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) с опционом обратного выкупа акций в течение пяти-шести лет, сообщил журналистам министр торговли и промышленности Денис Мантуров.
"Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса". "Автофрамоса" — Москве, как субъекту. А что касается "АвтоВАЗа", то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом, в случае если коллеги примут решение вернуться", — пояснил министр.
По его словам, условно это будет сделка "за рубль", но в течение пяти или шести лет у французского автоконцерна остается возможность для приняти решение по выкупу акций обратно. При этом, подчеркнул Мантуров, если за это время Россия осуществит инвестиции, стоимость акций может измениться.
"Никаких подарков здесь не будет", — предупредил глава ведомства.
"Покупать или, тем более, национализировать — не входит в наши планы. Но если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу”, — продолжил Мантуров.
Кроме того, это будет касаться любых автопроизводителей, которые будут тянуть с решением, отметил он.
Министр также прокомментировал слухи о том, что французский автоконцерн якобы намерен продать акции китайским компаниям. По словам Мантурова, такая сделка не обсуждается, это же касается и корейских компаний.
"Не было таких обсуждений", — заключил он.
Renault23 марта заявил о приостановке производственной деятельности в России, добавив, что рассматривает все возможные варианты с долей в "АвтоВАЗе".