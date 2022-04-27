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В Австрии признали, что не могут обойтись без российского газа - РИА Новости, 27.04.2022
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В Австрии признали, что не могут обойтись без российского газа
В Австрии признали, что не могут обойтись без российского газа - РИА Новости, 27.04.2022
В Австрии признали, что не могут обойтись без российского газа
Заполнение газохранилищ Австрии в этом году невозможно без поставок из России, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:55
2022-04-27T11:00
экономика
австрия
россия
газпром
природный газ
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Заполнение газохранилищ Австрии в этом году невозможно без поставок из России, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер."Что касается заполнения газохранилищ. Мы должны быть открытыми и честными - это невозможно без российского газа за лето. Но мы делаем все для диверсификации", - сказала Гевесслер на пресс-конференции в Вене.По ее словам, план правительства Австрии на случай полного прекращения поставок российского газа предусматривает, в частности, сокращение потребления газа промышленными предприятиями, чтобы сохранить газоснабжение домов, больниц."Нам должно быть ясно, что к 2030 году мы не сможем обходиться без природного газа, без ископаемого природного газа. Это значит, что нам нужны новые поставщики. Мы занимаемся этим на нескольких уровнях, в том числе намереваемся расширить уже существующие связи по поставкам, например, с Норвегией, найти новые страны-поставщики для сжиженного газа - Катар или через газопровод из Северной Африки", - сказала Гевесслер на пресс-конференции в Вене.При этом она сообщила, что российский газ поступал и поступает в Австрию без перебоев.
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экономика, австрия, россия, газпром, природный газ
10:55 27.04.2022 (обновлено: 11:00 27.04.2022)
 
В Австрии признали, что не могут обойтись без российского газа

Глава Минэнерго Гевесслер: Австрия не сможет заполнить хранилища без российского газа

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция ОАО "Газпром". Архивное фото
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Заполнение газохранилищ Австрии в этом году невозможно без поставок из России, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер.
"Что касается заполнения газохранилищ. Мы должны быть открытыми и честными - это невозможно без российского газа за лето. Но мы делаем все для диверсификации", - сказала Гевесслер на пресс-конференции в Вене.
По ее словам, план правительства Австрии на случай полного прекращения поставок российского газа предусматривает, в частности, сокращение потребления газа промышленными предприятиями, чтобы сохранить газоснабжение домов, больниц.
"Нам должно быть ясно, что к 2030 году мы не сможем обходиться без природного газа, без ископаемого природного газа. Это значит, что нам нужны новые поставщики. Мы занимаемся этим на нескольких уровнях, в том числе намереваемся расширить уже существующие связи по поставкам, например, с Норвегией, найти новые страны-поставщики для сжиженного газа - Катар или через газопровод из Северной Африки", - сказала Гевесслер на пресс-конференции в Вене.
При этом она сообщила, что российский газ поступал и поступает в Австрию без перебоев.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Австрия приняла условия России по оплате газа
 
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