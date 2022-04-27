https://ria.ru/20220427/avstriya-1785686404.html

В Австрии признали, что не могут обойтись без российского газа

В Австрии признали, что не могут обойтись без российского газа - РИА Новости, 27.04.2022

В Австрии признали, что не могут обойтись без российского газа

Заполнение газохранилищ Австрии в этом году невозможно без поставок из России, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:55

2022-04-27T10:55

2022-04-27T11:00

экономика

австрия

россия

газпром

природный газ

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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Заполнение газохранилищ Австрии в этом году невозможно без поставок из России, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер."Что касается заполнения газохранилищ. Мы должны быть открытыми и честными - это невозможно без российского газа за лето. Но мы делаем все для диверсификации", - сказала Гевесслер на пресс-конференции в Вене.По ее словам, план правительства Австрии на случай полного прекращения поставок российского газа предусматривает, в частности, сокращение потребления газа промышленными предприятиями, чтобы сохранить газоснабжение домов, больниц."Нам должно быть ясно, что к 2030 году мы не сможем обходиться без природного газа, без ископаемого природного газа. Это значит, что нам нужны новые поставщики. Мы занимаемся этим на нескольких уровнях, в том числе намереваемся расширить уже существующие связи по поставкам, например, с Норвегией, найти новые страны-поставщики для сжиженного газа - Катар или через газопровод из Северной Африки", - сказала Гевесслер на пресс-конференции в Вене.При этом она сообщила, что российский газ поступал и поступает в Австрию без перебоев.

https://ria.ru/20220427/avstriya-1785674578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, австрия, россия, газпром, природный газ