10:55 27.04.2022 (обновлено: 11:00 27.04.2022)
В Австрии признали, что не могут обойтись без российского газа
Глава Минэнерго Гевесслер: Австрия не сможет заполнить хранилища без российского газа
Газораспределительная станция ОАО "Газпром". Архивное фото
ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Заполнение газохранилищ Австрии в этом году невозможно без поставок из России, заявила в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер.
"Что касается заполнения газохранилищ. Мы должны быть открытыми и честными - это невозможно без российского газа за лето. Но мы делаем все для диверсификации", - сказала Гевесслер на пресс-конференции в Вене.
По ее словам, план правительства Австрии на случай полного прекращения поставок российского газа предусматривает, в частности, сокращение потребления газа промышленными предприятиями, чтобы сохранить газоснабжение домов, больниц.
"Нам должно быть ясно, что к 2030 году мы не сможем обходиться без природного газа, без ископаемого природного газа. Это значит, что нам нужны новые поставщики. Мы занимаемся этим на нескольких уровнях, в том числе намереваемся расширить уже существующие связи по поставкам, например, с Норвегией, найти новые страны-поставщики для сжиженного газа - Катар или через газопровод из Северной Африки", - сказала Гевесслер на пресс-конференции в Вене.
При этом она сообщила, что российский газ поступал и поступает в Австрию без перебоев.
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