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Австрия приняла условия России по оплате газа - РИА Новости, 27.04.2022
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Австрия приняла условия России по оплате газа
Австрия приняла условия России по оплате газа - РИА Новости, 27.04.2022
Австрия приняла условия России по оплате газа
Вена приняла условия России по новой схеме оплаты газа, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:11
2022-04-27T13:00
австрия
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ВЕНА, 27 апр — РИА Новости. Вена приняла условия России по новой схеме оплаты газа, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.В свою очередь, министр энергетики страны Леоноре Гевесслер подтвердила, что газ поступал и поступает в Австрию без перебоев. Она добавила, что без поставок топлива из России в этом году невозможно будет заполнить хранилища до зимы, но Вена стремится диверсифицировать источники.Утром 27 апреля "Газпром" сообщил о полной остановке поставок болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа оплачивать сырье в рублях.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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австрия
10:11 27.04.2022 (обновлено: 13:00 27.04.2022)
 
Австрия приняла условия России по оплате газа

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Вена приняла условия России о покупке газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 27 апр — РИА Новости. Вена приняла условия России по новой схеме оплаты газа, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Мы, (австрийская нефтегазовая компания) OMV, приняли условия по оплате, то же сделали в Германии. <...> Это было важно для нас, и поэтому во время нашей беседы Путин сам заверил, что газ продолжит поставляться и можно оплачивать в евро. Эта ситуация для нас не изменилась", — сказал глава правительства на пресс-конференции.
В свою очередь, министр энергетики страны Леоноре Гевесслер подтвердила, что газ поступал и поступает в Австрию без перебоев. Она добавила, что без поставок топлива из России в этом году невозможно будет заполнить хранилища до зимы, но Вена стремится диверсифицировать источники.
Утром 27 апреля "Газпром" сообщил о полной остановке поставок болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа оплачивать сырье в рублях.
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"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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