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При авиаударах по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих - РИА Новости, 27.04.2022
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При авиаударах по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих
При авиаударах по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих - РИА Новости, 27.04.2022
При авиаударах по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих
Четверо военнослужащих погибли, трое пострадали в результате израильских авиаударов по пригороду Дамаска, сообщает министерство обороны САР. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T07:32
2022-04-27T07:36
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Четверо военнослужащих погибли, трое пострадали в результате израильских авиаударов по пригороду Дамаска, сообщает министерство обороны САР.Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило о работе сирийских средств противовоздушной обороны по отражению израильской атаки над Дамаском.Министерство обороны республики уточнило, что ПВО сбили большинство ракет.
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в мире, дамаск (город), сирия, израиль
07:32 27.04.2022 (обновлено: 07:36 27.04.2022)
 
При авиаударах по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих

При авиаударах Израиля по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих

© Фото : SANAСирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : SANA
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Четверо военнослужащих погибли, трое пострадали в результате израильских авиаударов по пригороду Дамаска, сообщает министерство обороны САР.

"Израильская агрессия в окрестностях города Дамаск сегодня ночью привела к мученической гибели четырех военнослужащих, ранению трех других и некоторому материальному ущербу", — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило о работе сирийских средств противовоздушной обороны по отражению израильской атаки над Дамаском.
Министерство обороны республики уточнило, что ПВО сбили большинство ракет.
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