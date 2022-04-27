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При авиаударах по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих
При авиаударах по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих - РИА Новости, 27.04.2022
При авиаударах по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих
Четверо военнослужащих погибли, трое пострадали в результате израильских авиаударов по пригороду Дамаска, сообщает министерство обороны САР. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T07:32
2022-04-27T07:32
2022-04-27T07:36
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Четверо военнослужащих погибли, трое пострадали в результате израильских авиаударов по пригороду Дамаска, сообщает министерство обороны САР.Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило о работе сирийских средств противовоздушной обороны по отражению израильской атаки над Дамаском.Министерство обороны республики уточнило, что ПВО сбили большинство ракет.
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в мире, дамаск (город), сирия, израиль
07:32 27.04.2022 (обновлено: 07:36 27.04.2022)
При авиаударах по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих
При авиаударах Израиля по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих