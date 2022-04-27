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Минфин Франции арестовал виллы Дерипаски и Шамалова, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2022
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Минфин Франции арестовал виллы Дерипаски и Шамалова, сообщили СМИ
Минфин Франции арестовал виллы Дерипаски и Шамалова, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2022
Минфин Франции арестовал виллы Дерипаски и Шамалова, сообщили СМИ
Власти Франции в рамках исполнения антироссийских санкций арестовали три особняка, расположенные на юге страны и якобы принадлежащие предпринимателям из России, РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:39
2022-04-27T20:39
в мире
олег дерипаска
кирилл шамалов
муса бажаев
франция
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Власти Франции в рамках исполнения антироссийских санкций арестовали три особняка, расположенные на юге страны и якобы принадлежащие предпринимателям из России, сообщает местное издание Nice Matin.В список конфискованной французским минфином недвижимости входит вилла "Геркулес" в районе курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу. Как утверждает издание, этот особняк с 2005 года принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске.Конфискованная вилла в окрестностях Биаррица, по утверждению издания, принадлежит акционеру "Сибура" Кириллу Шамалову. В рестрикционный список также входит вилла "Трианон" рядом с коммуной Сен-Жан-Кап-Ферра на Ривьере, которая представляет собой копию дворца на территории Версальского парка. В материале издания утверждается, что виллой владеет председатель совета директоров "Русской платины" Муса Бажаев.По данным телеканала BFMTV, во Франции с начала антироссийской санкционной кампании было арестовано четыре яхты, шесть вертолетов и порядка 30 объектов люксовой недвижимости.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
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в мире, олег дерипаска, кирилл шамалов, муса бажаев, франция, украина, россия
20:39 27.04.2022
 
Минфин Франции арестовал виллы Дерипаски и Шамалова, сообщили СМИ

Nice Matin: Минфин Франции арестовал виллы Дерипаски, Шамалова и Бажаева

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Власти Франции в рамках исполнения антироссийских санкций арестовали три особняка, расположенные на юге страны и якобы принадлежащие предпринимателям из России, сообщает местное издание Nice Matin.
В список конфискованной французским минфином недвижимости входит вилла "Геркулес" в районе курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу. Как утверждает издание, этот особняк с 2005 года принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске.
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Конфискованная вилла в окрестностях Биаррица, по утверждению издания, принадлежит акционеру "Сибура" Кириллу Шамалову. В рестрикционный список также входит вилла "Трианон" рядом с коммуной Сен-Жан-Кап-Ферра на Ривьере, которая представляет собой копию дворца на территории Версальского парка. В материале издания утверждается, что виллой владеет председатель совета директоров "Русской платины" Муса Бажаев.
По данным телеканала BFMTV, во Франции с начала антироссийской санкционной кампании было арестовано четыре яхты, шесть вертолетов и порядка 30 объектов люксовой недвижимости.
Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
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