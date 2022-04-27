https://ria.ru/20220427/arest-1785806328.html
Суд арестовал жителя Владимирской области, бросившего гранату в парке
Суд арестовал жителя Владимирской области, бросившего гранату в парке - РИА Новости, 27.04.2022
Суд арестовал жителя Владимирской области, бросившего гранату в парке
Суд заключил под стражу жителя Александрова Владимирской области, бросившего в группу мужчин в парке предмет, похожий на гранату, в результате чего пострадали... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:50
2022-04-27T17:50
2022-04-27T17:50
происшествия
владимирская область
александров
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Александрова Владимирской области, бросившего в группу мужчин в парке предмет, похожий на гранату, в результате чего пострадали пять человек, сообщается на сайте городского суда.По данным регионального следственного управления СК РФ, инцидент произошел вечером в понедельник. Житель Александрова в лесопарковой зоне в ходе словесного конфликта с группой мужчин кинул в них приведенный в боевую готовность предмет, похожий на гранату. В результате детонации осколочные ранения получили пять человек, которые доставлены в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом."Постановлением Александровского городского суда от 27 апреля в отношении 38-летнего жителя города Александрова Владимирской области С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,е" ч.2 ст.105 УК РФ, то есть в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (путем "взрыва"), произошедшего 25 апреля в "Сосенки парк", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, александров, следственный комитет россии (ск рф), россия
Суд арестовал жителя Владимирской области, бросившего гранату в парке
Суд арестовал жителя Александрова Владимирской области, бросившего гранату в парке