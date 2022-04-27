https://ria.ru/20220427/arest-1785804370.html

Суд арестовал пятого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева

Суд арестовал пятого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева - РИА Новости, 27.04.2022

Суд арестовал пятого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева

Басманный суд Москвы арестовал Владимира Белякова, пятого фигуранта дела о попытке покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:45

2022-04-27T17:45

2022-04-27T17:45

происшествия

владимир соловьев (телеведущий)

дмитрий киселев

россия

украина

москва

вгтрк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Владимира Белякова, пятого фигуранта дела о попытке покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.“Суд поставил: избрать в отношении подозреваемого Белякова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 25 июня 2022 года”, - огласила решение судья Наталия Дударь.Как указала в ходе оглашения решения судья, защита мужчины назвала ходатайство голословным и просила его отклонить.Большая часть заседания проходила в закрытом режиме по просьбе прокурора. Тем не менее, в ходе открытой части слушания стало известно, что Беляков ранее был осужден на 10 лет по делу о покушении на убийство, хулиганстве и грабеже.Ранее в среду суд санкционировал арест Владимира Степанова, выпрыгнувшего из окна при задержании и потому представшего перед журналистами на костылях. После него под стражу взяли Андрея Пронского, который с 2012 до 2021 год провел на принудительном лечении после его участия в качестве обвиняемого в деле об убийстве.Накануне под стражу отправили первых двух фигурантов - Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Каждый раз публику просили покинуть зал заседаний.Подозреваемым вменяются статьи УК "приготовление к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220425/solovev-1785359054.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785350529.html

россия

украина

москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, россия, украина, москва, вгтрк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)