https://ria.ru/20220427/arest-1785768654.html
Суд арестовал подозреваемого в покушении на Соловьева
Суд арестовал подозреваемого в покушении на Соловьева - РИА Новости, 27.04.2022
Суд арестовал подозреваемого в покушении на Соловьева
Басманный суд Москвы санкционировал арест Владимира Степанова, подозреваемого в попытке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева, передает... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:49
2022-04-27T15:49
2022-04-27T16:12
происшествия
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий киселев
маргарита симоньян
россия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест Владимира Степанова, подозреваемого в попытке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости."Суд поставил избрать в отношении подозреваемого Степанова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 25 июня", - огласила решение судья Наталия Дударь.В суде мужчина был на костылях и сильно хромал. По данным СМИ, при задержании он пытался скрыться от оперативников, выпрыгнув из окна.До того, как заседание было закрыто от публики в связи с секретностью, мужчина пояснил суду, что является уроженцем Москвы, холост, официально не трудоустроен и ранее судим – в 2013 году был приговорен к 8 годам колонии по статье УК РФ "убийство"."Защита заявляла о необоснованности выдвинутых подозрений", - указала в ходе оглашения решения судья, из чего можно сделать вывод, что вину Степанов не признает.Накануне суд арестовал первых двух фигурантов Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Вопрос решался в закрытом от публики режиме, оба вину не признают.Подозреваемым вменяются статьи УК "приготовление к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/kiselev-1785706133.html
https://ria.ru/20220426/vina-1785613729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, маргарита симоньян, россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк
15:49 27.04.2022 (обновлено: 16:12 27.04.2022)
Суд арестовал подозреваемого в покушении на Соловьева
Суд арестовал подозреваемого в покушении на Соловьева, прыгнувшего из окна при задержании
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест Владимира Степанова, подозреваемого в попытке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд поставил избрать в отношении подозреваемого Степанова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 25 июня", - огласила решение судья Наталия Дударь.
В суде мужчина был на костылях и сильно хромал. По данным СМИ, при задержании он пытался скрыться от оперативников, выпрыгнув из окна.
До того, как заседание было закрыто от публики в связи с секретностью, мужчина пояснил суду, что является уроженцем Москвы
, холост, официально не трудоустроен и ранее судим – в 2013 году был приговорен к 8 годам колонии по статье УК РФ
"убийство".
"Защита заявляла о необоснованности выдвинутых подозрений", - указала в ходе оглашения решения судья, из чего можно сделать вывод, что вину Степанов не признает.
Накануне суд арестовал первых двух фигурантов Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Вопрос решался в закрытом от публики режиме, оба вину не признают.
Подозреваемым вменяются статьи УК "приготовление к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".
В понедельник ФСБ
сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины
убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева
. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.
В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева
и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян
, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой
, Евгения Попова
, режиссера Тиграна Кеосаяна
, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.
Киселев, комментируя планы Киева
убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины
.
*Организация признана террористической и запрещена в России