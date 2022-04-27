https://ria.ru/20220427/aes-1785845080.html

На АЭС "Аккую" завершили очередной этап строительства береговых сооружений

На АЭС "Аккую" завершили очередной этап строительства береговых сооружений - РИА Новости, 27.04.2022

На АЭС "Аккую" завершили очередной этап строительства береговых сооружений

Завершен очередной этап строительства береговых сооружений АЭС "Аккую", говорится в сообщении компании АО "Аккую Нуклеар". РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T23:44

2022-04-27T23:44

2022-04-27T23:44

в мире

турция

аэс "аккую"

аккую нуклеар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600636071_0:66:1930:1152_1920x0_80_0_0_20ea5cfae4f067fda5f4ea2198645fe5.jpg

АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Завершен очередной этап строительства береговых сооружений АЭС "Аккую", говорится в сообщении компании АО "Аккую Нуклеар".Генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева, слова которой приводят компания, заявила, что "комплекс высокотехнологичных береговых сооружений АЭС "Аккую" — уникальный инженерный объект, спроектированный российскими и турецкими специалистами"."Строительство береговых сооружений – один из ключевых этапов подготовки АЭС "Аккую" к пусконаладочным работам, именно они обеспечат АЭС водой для охлаждения тепломеханического оборудования. Отмечу, что морская вода напрямую не участвует в охлаждении реактора: она будет поступать в конденсаторы турбин для охлаждения пара во втором контуре, не подвергаясь радиационному воздействию. Благодарим наших строителей за завершение важного этапа формирования системы водоотведения будущей АЭС, спасибо за профессионализм и отличную работу", - отметила Зотеева.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что задержек с реализаций проекта АЭС "Аккую" нет, ожидается, что первый блок будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.

https://ria.ru/20210929/aes-1752313704.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, турция, аэс "аккую", аккую нуклеар