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На АЭС "Аккую" завершили очередной этап строительства береговых сооружений
На АЭС "Аккую" завершили очередной этап строительства береговых сооружений - РИА Новости, 27.04.2022
На АЭС "Аккую" завершили очередной этап строительства береговых сооружений
Завершен очередной этап строительства береговых сооружений АЭС "Аккую", говорится в сообщении компании АО "Аккую Нуклеар". РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T23:44
2022-04-27T23:44
2022-04-27T23:44
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Завершен очередной этап строительства береговых сооружений АЭС "Аккую", говорится в сообщении компании АО "Аккую Нуклеар".Генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева, слова которой приводят компания, заявила, что "комплекс высокотехнологичных береговых сооружений АЭС "Аккую" — уникальный инженерный объект, спроектированный российскими и турецкими специалистами"."Строительство береговых сооружений – один из ключевых этапов подготовки АЭС "Аккую" к пусконаладочным работам, именно они обеспечат АЭС водой для охлаждения тепломеханического оборудования. Отмечу, что морская вода напрямую не участвует в охлаждении реактора: она будет поступать в конденсаторы турбин для охлаждения пара во втором контуре, не подвергаясь радиационному воздействию. Благодарим наших строителей за завершение важного этапа формирования системы водоотведения будущей АЭС, спасибо за профессионализм и отличную работу", - отметила Зотеева.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что задержек с реализаций проекта АЭС "Аккую" нет, ожидается, что первый блок будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.
https://ria.ru/20210929/aes-1752313704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, аэс "аккую", аккую нуклеар
На АЭС "Аккую" завершили очередной этап строительства береговых сооружений
На АЭС "Аккую" завершили очередной этап строительства береговых сооружений
АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Завершен очередной этап строительства береговых сооружений АЭС "Аккую", говорится в сообщении компании АО "Аккую Нуклеар".
"В рамках работ по формированию единой системы водоотведения на участке сооружения первого энергоблока АЭС "Аккую" строители соединили отводящий канал и сифонный колодец – объекты, которые будут обеспечивать отвод морской и опресненной воды после охлаждения оборудования атомной станции. Формирование системы водоотведения – важный этап возведения высокотехнологичных береговых гидротехнических сооружений АЭС "Аккую". Строительство отводящих каналов и сифонных колодцев ведется параллельно для первого и второго энергоблоков АЭС "Аккую". На строительстве этих объектов задействовано 700 рабочих и специалистов, которые работают посменно в непрерывном режиме", - говорится в сообщении.
Генеральный директор АО "Аккую Нуклеар
" Анастасия Зотеева, слова которой приводят компания, заявила, что "комплекс высокотехнологичных береговых сооружений АЭС "Аккую
" — уникальный инженерный объект, спроектированный российскими и турецкими специалистами".
"Строительство береговых сооружений – один из ключевых этапов подготовки АЭС "Аккую" к пусконаладочным работам, именно они обеспечат АЭС водой для охлаждения тепломеханического оборудования. Отмечу, что морская вода напрямую не участвует в охлаждении реактора: она будет поступать в конденсаторы турбин для охлаждения пара во втором контуре, не подвергаясь радиационному воздействию. Благодарим наших строителей за завершение важного этапа формирования системы водоотведения будущей АЭС, спасибо за профессионализм и отличную работу", - отметила Зотеева.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции
. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что задержек с реализаций проекта АЭС "Аккую" нет, ожидается, что первый блок будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.