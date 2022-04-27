https://ria.ru/20220427/aeroekspress-1785681825.html
"Аэроэкспресс" вводит для ветеранов бесплатный проезд в бизнес-классе
"Аэроэкспресс" вводит для ветеранов бесплатный проезд в бизнес-классе - РИА Новости, 27.04.2022
"Аэроэкспресс" вводит для ветеранов бесплатный проезд в бизнес-классе
Компания "Аэроэкспресс" с 1 по 10 мая организует бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса для ветеранов Великой Отечественной войны на всех направлениях... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:15
2022-04-27T11:15
2022-04-27T11:16
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" с 1 по 10 мая организует бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса для ветеранов Великой Отечественной войны на всех направлениях движения поездов, сообщает перевозчик."Воспользоваться правом проезда в вагонах повышенного комфорта без оплаты с одним сопровождающим могут участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", являющиеся гражданами Российской Федерации", — уточняют в пресс-службе.Уточняется, что оформить билеты можно в кассах "Аэроэкспресса" вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус.Проезд в вагонах стандартного класса для ветеранов всегда является бесплатным, добавляют в компании."Аэроэкспресс" осуществляет пассажирское железнодорожное перевозки между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла — Внуково, Домодедово и Шереметьево. В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), ветераны, новости - туризм, туризм, пассажиры
11:15 27.04.2022 (обновлено: 11:16 27.04.2022)
"Аэроэкспресс" вводит для ветеранов бесплатный проезд в бизнес-классе
"Аэроэкспресс" объявил о бесплатном проезде для ветеранов в бизнес-классе с 1 по 10 мая
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" с 1 по 10 мая организует бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса для ветеранов Великой Отечественной войны на всех направлениях движения поездов, сообщает перевозчик.
"Воспользоваться правом проезда в вагонах повышенного комфорта без оплаты с одним сопровождающим могут участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", являющиеся гражданами Российской Федерации", — уточняют в пресс-службе.
Уточняется, что оформить билеты можно в кассах "Аэроэкспресса" вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус.
Проезд в вагонах стандартного класса для ветеранов всегда является бесплатным, добавляют в компании.
"Аэроэкспресс" осуществляет пассажирское железнодорожное перевозки между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла — Внуково, Домодедово и Шереметьево. В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".