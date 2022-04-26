https://ria.ru/20220426/zoopark-1785255047.html

В Московском зоопарке родились птенцы редких больших бакланов

В Московском зоопарке родились птенцы редких больших бакланов - РИА Новости, 26.04.2022

В Московском зоопарке родились птенцы редких больших бакланов

Птенцы больших бакланов родились в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T00:36

2022-04-26T00:36

2022-04-26T00:36

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Птенцы больших бакланов родились в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра столицы."Большие бакланы в Московском зоопарке принесли потомство. Эти морские птицы — искусные ныряльщики. Они способны без единого всплеска погрузиться в воду и преследовать рыбу на глубине трех-четырех, а иногда и 10 метров. И хотя большие бакланы распространены по всему Восточному полушарию, а также на Атлантическом побережье Северной Америки, численность этих птиц неуклонно снижается, в некоторых местах обитания они исчезли к началу прошлого века. Вид занесен в Международную Красную книгу", — сообщается на сайте.Отмечается, что понаблюдать за повадками больших бакланов можно на новой территории зоопарка рядом с винторогими козлами и дагестанскими турами. Бакланы живут в просторном вольере вместе с пеликанами."В нашей коллекции представлено восемь больших бакланов — это размножающаяся пара и шестеро ее птенцов. Четверо, вылупившиеся в предыдущие годы, уже стали самостоятельными. Еще двое появились на свет в апреле", — приводят на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Добавляется, что птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми, через несколько дней они открывают глаза, а в возрасте двух недель покрываются пухом. Старших птенцов переместили в уличный вольер, где они начали плавать в пруду, а родители с малышами пока остаются в теплом зимнем павильоне в гнезде.

https://ria.ru/20220413/sonya-1783243847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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