https://ria.ru/20220426/zoopark-1785255047.html
В Московском зоопарке родились птенцы редких больших бакланов
В Московском зоопарке родились птенцы редких больших бакланов - РИА Новости, 26.04.2022
В Московском зоопарке родились птенцы редких больших бакланов
Птенцы больших бакланов родились в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T00:36
2022-04-26T00:36
2022-04-26T00:36
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Птенцы больших бакланов родились в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра столицы."Большие бакланы в Московском зоопарке принесли потомство. Эти морские птицы — искусные ныряльщики. Они способны без единого всплеска погрузиться в воду и преследовать рыбу на глубине трех-четырех, а иногда и 10 метров. И хотя большие бакланы распространены по всему Восточному полушарию, а также на Атлантическом побережье Северной Америки, численность этих птиц неуклонно снижается, в некоторых местах обитания они исчезли к началу прошлого века. Вид занесен в Международную Красную книгу", — сообщается на сайте.Отмечается, что понаблюдать за повадками больших бакланов можно на новой территории зоопарка рядом с винторогими козлами и дагестанскими турами. Бакланы живут в просторном вольере вместе с пеликанами."В нашей коллекции представлено восемь больших бакланов — это размножающаяся пара и шестеро ее птенцов. Четверо, вылупившиеся в предыдущие годы, уже стали самостоятельными. Еще двое появились на свет в апреле", — приводят на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Добавляется, что птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми, через несколько дней они открывают глаза, а в возрасте двух недель покрываются пухом. Старших птенцов переместили в уличный вольер, где они начали плавать в пруду, а родители с малышами пока остаются в теплом зимнем павильоне в гнезде.
https://ria.ru/20220413/sonya-1783243847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Московском зоопарке родились птенцы редких больших бакланов
В Московском зоопарке вылупились птенцы больших бакланов, занесенных в Красную книгу
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Птенцы больших бакланов родились в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра столицы.
"Большие бакланы в Московском зоопарке принесли потомство. Эти морские птицы — искусные ныряльщики. Они способны без единого всплеска погрузиться в воду и преследовать рыбу на глубине трех-четырех, а иногда и 10 метров. И хотя большие бакланы распространены по всему Восточному полушарию, а также на Атлантическом побережье Северной Америки, численность этих птиц неуклонно снижается, в некоторых местах обитания они исчезли к началу прошлого века. Вид занесен в Международную Красную книгу", — сообщается на сайте.
Отмечается, что понаблюдать за повадками больших бакланов можно на новой территории зоопарка рядом с винторогими козлами и дагестанскими турами. Бакланы живут в просторном вольере вместе с пеликанами.
"В нашей коллекции представлено восемь больших бакланов — это размножающаяся пара и шестеро ее птенцов. Четверо, вылупившиеся в предыдущие годы, уже стали самостоятельными. Еще двое появились на свет в апреле", — приводят на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Добавляется, что птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми, через несколько дней они открывают глаза, а в возрасте двух недель покрываются пухом. Старших птенцов переместили в уличный вольер, где они начали плавать в пруду, а родители с малышами пока остаются в теплом зимнем павильоне в гнезде.