https://ria.ru/20220426/zoloto-1785605803.html

Депутат допустил создание финсистемы с рублем, обеспеченным золотом

Депутат допустил создание финсистемы с рублем, обеспеченным золотом - РИА Новости, 26.04.2022

Депутат допустил создание финсистемы с рублем, обеспеченным золотом

Создание финансовой системы, где рубль был бы обеспечен золотом и товарами возможно, при этом нужно учитывать мнение Банка России и профессионалов рынка,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:50

2022-04-26T18:50

2022-04-26T18:50

экономика

николай патрушев

россия

госдума рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Создание финансовой системы, где рубль был бы обеспечен золотом и товарами возможно, при этом нужно учитывать мнение Банка России и профессионалов рынка, прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями, и сейчас этот проект прорабатывается экспертами.Депутат отметил, что пока сложно сказать к какому решению приведет дискуссия, но "право на жизнь такая идея имеет - это 100%". "Если дискуссия покажет целесообразность такого решения, то почему бы нет", - отметил он, отвечая на вопрос о том, одобрит ли Госдума такую модель финансовой системы.При этом важно услышать мнение Центрального банка, который является эмитентом российской национальной валюты, а также мнение профессионалов валютного рынка, обратил внимание Аксаков.

https://ria.ru/20220426/rubl-1785421660.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, николай патрушев, россия, госдума рф