Депутат допустил создание финсистемы с рублем, обеспеченным золотом
Депутат Аксаков допустил создание в России финсистемы с рублем, обеспеченным золотом
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Создание финансовой системы, где рубль был бы обеспечен золотом и товарами возможно, при этом нужно учитывать мнение Банка России и профессионалов рынка, прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями, и сейчас этот проект прорабатывается экспертами.
"Надо посмотреть, в принципе у нас был золотой рубль. ... И тогда рубль был одной из самых надежных валют в мире. Поэтому тема для дискуссии точно есть. ... Так что послушаем, подискутируем, и допускаю, что это возможный вариант", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос о том, возможно ли создание такой системы в России.
Депутат отметил, что пока сложно сказать к какому решению приведет дискуссия, но "право на жизнь такая идея имеет - это 100%". "Если дискуссия покажет целесообразность такого решения, то почему бы нет", - отметил он, отвечая на вопрос о том, одобрит ли Госдума такую модель финансовой системы.
При этом важно услышать мнение Центрального банка, который является эмитентом российской национальной валюты, а также мнение профессионалов валютного рынка, обратил внимание Аксаков.