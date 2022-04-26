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Депутат допустил создание финсистемы с рублем, обеспеченным золотом - РИА Новости, 26.04.2022
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Депутат допустил создание финсистемы с рублем, обеспеченным золотом
Депутат допустил создание финсистемы с рублем, обеспеченным золотом - РИА Новости, 26.04.2022
Депутат допустил создание финсистемы с рублем, обеспеченным золотом
Создание финансовой системы, где рубль был бы обеспечен золотом и товарами возможно, при этом нужно учитывать мнение Банка России и профессионалов рынка,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:50
2022-04-26T18:50
экономика
николай патрушев
россия
госдума рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Создание финансовой системы, где рубль был бы обеспечен золотом и товарами возможно, при этом нужно учитывать мнение Банка России и профессионалов рынка, прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями, и сейчас этот проект прорабатывается экспертами.Депутат отметил, что пока сложно сказать к какому решению приведет дискуссия, но "право на жизнь такая идея имеет - это 100%". "Если дискуссия покажет целесообразность такого решения, то почему бы нет", - отметил он, отвечая на вопрос о том, одобрит ли Госдума такую модель финансовой системы.При этом важно услышать мнение Центрального банка, который является эмитентом российской национальной валюты, а также мнение профессионалов валютного рынка, обратил внимание Аксаков.
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экономика, николай патрушев, россия, госдума рф
18:50 26.04.2022
 
Депутат допустил создание финсистемы с рублем, обеспеченным золотом

Депутат Аксаков допустил создание в России финсистемы с рублем, обеспеченным золотом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Создание финансовой системы, где рубль был бы обеспечен золотом и товарами возможно, при этом нужно учитывать мнение Банка России и профессионалов рынка, прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями, и сейчас этот проект прорабатывается экспертами.
"Надо посмотреть, в принципе у нас был золотой рубль. ... И тогда рубль был одной из самых надежных валют в мире. Поэтому тема для дискуссии точно есть. ... Так что послушаем, подискутируем, и допускаю, что это возможный вариант", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос о том, возможно ли создание такой системы в России.
Депутат отметил, что пока сложно сказать к какому решению приведет дискуссия, но "право на жизнь такая идея имеет - это 100%". "Если дискуссия покажет целесообразность такого решения, то почему бы нет", - отметил он, отвечая на вопрос о том, одобрит ли Госдума такую модель финансовой системы.
При этом важно услышать мнение Центрального банка, который является эмитентом российской национальной валюты, а также мнение профессионалов валютного рынка, обратил внимание Аксаков.
Рубли - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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ЭкономикаНиколай ПатрушевРоссияГосдума РФ
 
 
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