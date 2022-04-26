https://ria.ru/20220426/zavod-1785595082.html
Завод по производству посуды увеличил мощности в Тверской области
Завод по производству посуды увеличил мощности в Тверской области - РИА Новости, 26.04.2022
Завод по производству посуды увеличил мощности в Тверской области
Расположенный в тверском поселке Озерки российский производитель антипригарной посуды - ООО "ПК "Ландскрона" - увеличил производственные мощности, запустив... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:15
2022-04-26T18:15
2022-04-26T18:15
тверская область
экономика
игорь руденя
производство
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ТВЕРЬ, 26 апр – РИА Новости. Расположенный в тверском поселке Озерки российский производитель антипригарной посуды - ООО "ПК "Ландскрона" - увеличил производственные мощности, запустив новую линию нанесения антипригарных и декоративных покрытий сообщает пресс-служба регионального правительства.Общий объем инвестиций в проект составляет 414,4 миллиона рублей, будут созданы более двухсот рабочих мест.ПК "Ландскрона" является единственным предприятием в России, где создан полный цикл производства и литой, и штампованной посуды. Новая линия позволяет наносить на штампованную посуду покрытие, не уступающее по качеству, нанесенному на литую посуду. Технология также позволяет наносить на заготовки антипригарные покрытия с тремя рисунками одновременно и создавать четырехцветную посуду.По словам губернатора региона Игоря Рудени, в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран, ключевым направлением для региона является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.В 2019 году в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Тверской области и руководство ООО "ПК "Ландскрона" были достигнуты договорённости о переводе производственных площадей компании из Санкт-Петербурга в Тверскую область.
https://ria.ru/20220420/proizvodstvo-1784517770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь руденя, производство
ТВЕРЬ, 26 апр – РИА Новости. Расположенный в тверском поселке Озерки российский производитель антипригарной посуды - ООО "ПК "Ландскрона" - увеличил производственные мощности, запустив новую линию нанесения антипригарных и декоративных покрытий сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общий объем инвестиций в проект составляет 414,4 миллиона рублей, будут созданы более двухсот рабочих мест.
ПК "Ландскрона" является единственным предприятием в России, где создан полный цикл производства и литой, и штампованной посуды. Новая линия позволяет наносить на штампованную посуду покрытие, не уступающее по качеству, нанесенному на литую посуду. Технология также позволяет наносить на заготовки антипригарные покрытия с тремя рисунками одновременно и создавать четырехцветную посуду.
По словам губернатора региона Игоря Рудени
, в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран, ключевым направлением для региона является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.
В 2019 году в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Тверской области и руководство ООО "ПК "Ландскрона" были достигнуты договорённости о переводе производственных площадей компании из Санкт-Петербурга в Тверскую область.