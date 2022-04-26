https://ria.ru/20220426/yandeks-1785548295.html
"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании
"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании - РИА Новости, 26.04.2022
"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании
Компания "Яндекс" не имеет никаких планов по разделению компании, сообщили РИА Новости в "Яндексе". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:37
2022-04-26T15:37
2022-04-26T15:42
экономика
технологии
яндекс
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Компания "Яндекс" не имеет никаких планов по разделению компании, сообщили РИА Новости в "Яндексе"."Нет никаких планов по разделению компании", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220422/krasilschik-1784930309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, яндекс
15:37 26.04.2022 (обновлено: 15:42 26.04.2022)
"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании
"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании