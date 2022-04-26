https://ria.ru/20220426/yandeks-1785548295.html

"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании

"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании - РИА Новости, 26.04.2022

"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании

Компания "Яндекс" не имеет никаких планов по разделению компании, сообщили РИА Новости в "Яндексе". РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:37

2022-04-26T15:37

2022-04-26T15:42

экономика

технологии

яндекс

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Компания "Яндекс" не имеет никаких планов по разделению компании, сообщили РИА Новости в "Яндексе"."Нет никаких планов по разделению компании", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220422/krasilschik-1784930309.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, яндекс