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"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании - РИА Новости, 26.04.2022
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"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании
"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании - РИА Новости, 26.04.2022
"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании
Компания "Яндекс" не имеет никаких планов по разделению компании, сообщили РИА Новости в "Яндексе". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:37
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экономика
технологии
яндекс
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Компания "Яндекс" не имеет никаких планов по разделению компании, сообщили РИА Новости в "Яндексе"."Нет никаких планов по разделению компании", - говорится в сообщении.
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экономика, технологии, яндекс
15:37 26.04.2022 (обновлено: 15:42 26.04.2022)
 
"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании

"Яндекс" опроверг информацию о разделении компании

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк"Яндекс"
Яндекс - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Компания "Яндекс" не имеет никаких планов по разделению компании, сообщили РИА Новости в "Яндексе".
Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что "Яндекс" собирается разделиться на две компании — российскую и международную. Сообщалось, что выходцы из компании создадут новый бренд.
"Нет никаких планов по разделению компании", - говорится в сообщении.
Журналист и ресторатор Илья Красильщик - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 15:22
Илья Красильщик покинул "Яндекс"
 
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