Эксперт: взрывы в Приднестровье могут быть подготовкой к военной агрессии
Эксперт Безпалько: взрывы в Приднестровье могут быть подготовкой к военной агрессии
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Взрывы в Приднестровье являются попытками дестабилизировать ситуацию в регионе, а также могут быть подготовкой к военной агрессии против республики, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в комментарии РИА Новости.
"Пока говорить точно о причинах и виновниках взрывов рано- это покажет следствие. Очевидно, что кто-то пытается дестабилизировать Приднестровскую Молдавскую Республику. Возможно, это подготовка к военной агрессии против республики", - заявил эксперт.
Однако, по его словам, четко сказать что-то невозможно, потому что нет результатов расследования. "Даже информация о самих взрывах поступает достаточно противоречивая. Например, известно, что было обстреляно здание министерства госбезопасности, но я читаю также сообщения о том, что был атакован минами аэродром около Тирасполя",- отметил Безпалько.
По предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в понедельник в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.