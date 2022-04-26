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Эксперт: взрывы в Приднестровье могут быть подготовкой к военной агрессии - РИА Новости, 26.04.2022
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Эксперт: взрывы в Приднестровье могут быть подготовкой к военной агрессии
Эксперт: взрывы в Приднестровье могут быть подготовкой к военной агрессии - РИА Новости, 26.04.2022
Эксперт: взрывы в Приднестровье могут быть подготовкой к военной агрессии
Взрывы в Приднестровье являются попытками дестабилизировать ситуацию в регионе, а также могут быть подготовкой к военной агрессии против республики, заявил член РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:23
2022-04-26T11:23
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Взрывы в Приднестровье являются попытками дестабилизировать ситуацию в регионе, а также могут быть подготовкой к военной агрессии против республики, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в комментарии РИА Новости.Однако, по его словам, четко сказать что-то невозможно, потому что нет результатов расследования. "Даже информация о самих взрывах поступает достаточно противоречивая. Например, известно, что было обстреляно здание министерства госбезопасности, но я читаю также сообщения о том, что был атакован минами аэродром около Тирасполя",- отметил Безпалько.По предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в понедельник в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785469536.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь
11:23 26.04.2022
 
Эксперт: взрывы в Приднестровье могут быть подготовкой к военной агрессии

Эксперт Безпалько: взрывы в Приднестровье могут быть подготовкой к военной агрессии

© Фото : пресс-центр МВД ПМРНа месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : пресс-центр МВД ПМР
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Взрывы в Приднестровье являются попытками дестабилизировать ситуацию в регионе, а также могут быть подготовкой к военной агрессии против республики, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в комментарии РИА Новости.
"Пока говорить точно о причинах и виновниках взрывов рано- это покажет следствие. Очевидно, что кто-то пытается дестабилизировать Приднестровскую Молдавскую Республику. Возможно, это подготовка к военной агрессии против республики", - заявил эксперт.
Однако, по его словам, четко сказать что-то невозможно, потому что нет результатов расследования. "Даже информация о самих взрывах поступает достаточно противоречивая. Например, известно, что было обстреляно здание министерства госбезопасности, но я читаю также сообщения о том, что был атакован минами аэродром около Тирасполя",- отметил Безпалько.
По предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в понедельник в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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