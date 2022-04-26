https://ria.ru/20220426/vystavka-1785332534.html

Гойя, Рембрандт, Штейнберг: в Пушкинском музее открылась выставка офортов

Гойя, Рембрандт, Штейнберг: в Пушкинском музее открылась выставка офортов - РИА Новости, 26.04.2022

Гойя, Рембрандт, Штейнберг: в Пушкинском музее открылась выставка офортов

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в ГМИИ имени Пушкина открылась выставка "Между землей и небом". Она приурочена к 85-летию со дня... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T07:12

2022-04-26T07:12

2022-04-26T07:19

культура

новости культуры

рембрандт

франсиско гойя

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

выставки

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785326813_0:0:3414:1920_1920x0_80_0_0_19a496855cf6c73cb883d9e51bad8d4c.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в ГМИИ имени Пушкина открылась выставка "Между землей и небом". Она приурочена к 85-летию со дня рождения Эдуарда Штейнберга.В экспозиции — произведения из собрания музея и частной коллекции Галины Маневич. На выставке четыре раздела, которые посвящены размышлениям человека о вечных противоречиях нашего мира. В разные эпохи художники осмысляли проблему конечности бытия и стремления к обретению вечности, воплощали в своем творчестве темы падения и искупления, отчаяния и надежды, объясняют концепцию в музее. Открывает выставку серия из 18 офортов Гойи под названием "Диспаратес" ("Нелепицы"). Они были созданы в поздний период жизни художника. В работах прослеживаются потеря веры в разумность бытия, растерянность, противостояние темным и иррациональным силам. Второй раздел выставки посвящен русскому художнику Чекрыгину, которому, как и Гойе, но почти сто лет спустя, пришлось пережить гражданскую войну и разруху. Его художественный язык отличается "лаконизмом и использованием минимума выразительных средств". "Это художник с особым мышлением. Все его творчество — одна идея, повторяющаяся, замкнутая, но имеющая продолжение, она развивается от композиции к композиции. Ощущение зыбкости, эмоциональной и психологической неустойчивости отражены в цикле работ, представленных на выставке", — говорит куратор раздела Олег Антонов. Он также отметил, что в 2022 году исполняется сто лет со дня смерти художника.В следующем разделе экспонируются работы Штейнберга, который спустя почти полвека "словно повторил в своем творчестве" путь Чекрыгина – от скорби об умерших до созерцания, проникнутого любовью и памятью. "Он относится к художникам-шестидесятникам, хотя творил и в другие десятилетия. Видно его стремление найти собственный путь в философском и пластическом планах. Глубокие размышления Штейнберга о земле и религии сопряжены с личными переживаниями об уходе каждого человека", — рассказала куратор раздела Анна Чудецкая. Она подчеркнула, что дарителем произведений Штейнберга музею была его вдова.Завершают выставку поздние офорты Рембрандта. "Они посвящены размышлению о жизни человека от рождения до смерти. Сферы земли и неба в его работах словно смыкаются, образуя "всемирное пространство", где противоположности соединяются вновь, и свет несет в себе обещание спасения", — поясняет куратор раздела Наталия Маркова.Выставка "Между землей и небом" продлится до 3 июля.

https://ria.ru/20220416/tretyakovka-1783763542.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, рембрандт, франсиско гойя, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки, музеи