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Гойя, Рембрандт, Штейнберг: в Пушкинском музее открылась выставка офортов - РИА Новости, 26.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220426/vystavka-1785332534.html
Гойя, Рембрандт, Штейнберг: в Пушкинском музее открылась выставка офортов
Гойя, Рембрандт, Штейнберг: в Пушкинском музее открылась выставка офортов - РИА Новости, 26.04.2022
Гойя, Рембрандт, Штейнберг: в Пушкинском музее открылась выставка офортов
В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в ГМИИ имени Пушкина открылась выставка "Между землей и небом". Она приурочена к 85-летию со дня... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T07:12
2022-04-26T07:19
культура
новости культуры
рембрандт
франсиско гойя
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
выставки
музеи
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в ГМИИ имени Пушкина открылась выставка "Между землей и небом". Она приурочена к 85-летию со дня рождения Эдуарда Штейнберга.В экспозиции — произведения из собрания музея и частной коллекции Галины Маневич. На выставке четыре раздела, которые посвящены размышлениям человека о вечных противоречиях нашего мира. В разные эпохи художники осмысляли проблему конечности бытия и стремления к обретению вечности, воплощали в своем творчестве темы падения и искупления, отчаяния и надежды, объясняют концепцию в музее. Открывает выставку серия из 18 офортов Гойи под названием "Диспаратес" ("Нелепицы"). Они были созданы в поздний период жизни художника. В работах прослеживаются потеря веры в разумность бытия, растерянность, противостояние темным и иррациональным силам. Второй раздел выставки посвящен русскому художнику Чекрыгину, которому, как и Гойе, но почти сто лет спустя, пришлось пережить гражданскую войну и разруху. Его художественный язык отличается "лаконизмом и использованием минимума выразительных средств". "Это художник с особым мышлением. Все его творчество — одна идея, повторяющаяся, замкнутая, но имеющая продолжение, она развивается от композиции к композиции. Ощущение зыбкости, эмоциональной и психологической неустойчивости отражены в цикле работ, представленных на выставке", — говорит куратор раздела Олег Антонов. Он также отметил, что в 2022 году исполняется сто лет со дня смерти художника.В следующем разделе экспонируются работы Штейнберга, который спустя почти полвека "словно повторил в своем творчестве" путь Чекрыгина – от скорби об умерших до созерцания, проникнутого любовью и памятью. "Он относится к художникам-шестидесятникам, хотя творил и в другие десятилетия. Видно его стремление найти собственный путь в философском и пластическом планах. Глубокие размышления Штейнберга о земле и религии сопряжены с личными переживаниями об уходе каждого человека", — рассказала куратор раздела Анна Чудецкая. Она подчеркнула, что дарителем произведений Штейнберга музею была его вдова.Завершают выставку поздние офорты Рембрандта. "Они посвящены размышлению о жизни человека от рождения до смерти. Сферы земли и неба в его работах словно смыкаются, образуя "всемирное пространство", где противоположности соединяются вновь, и свет несет в себе обещание спасения", — поясняет куратор раздела Наталия Маркова.Выставка "Между землей и небом" продлится до 3 июля.
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новости культуры, рембрандт, франсиско гойя, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки, музеи
07:12 26.04.2022 (обновлено: 07:19 26.04.2022)
 
Гойя, Рембрандт, Штейнберг: в Пушкинском музее открылась выставка офортов

В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка "Между небом и землей" с офортами Гойи

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница у работ художника Франсиско Гойи на выставке "Между землей и небом" в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков
Посетительница у работ художника Франсиско Гойи на выставке Между землей и небом в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в ГМИИ имени Пушкина открылась выставка "Между землей и небом". Она приурочена к 85-летию со дня рождения Эдуарда Штейнберга.
В экспозиции — произведения из собрания музея и частной коллекции Галины Маневич. На выставке четыре раздела, которые посвящены размышлениям человека о вечных противоречиях нашего мира.
В разные эпохи художники осмысляли проблему конечности бытия и стремления к обретению вечности, воплощали в своем творчестве темы падения и искупления, отчаяния и надежды, объясняют концепцию в музее.
Открывает выставку серия из 18 офортов Гойи под названием "Диспаратес" ("Нелепицы"). Они были созданы в поздний период жизни художника. В работах прослеживаются потеря веры в разумность бытия, растерянность, противостояние темным и иррациональным силам.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница у работ художника Эдуарда Штейнберга на выставке "Между землей и небом" в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков
Посетительница у работ художника Эдуарда Штейнберга на выставке Между землей и небом в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница у работ художника Эдуарда Штейнберга на выставке "Между землей и небом" в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков

"При жизни Гойи этот цикл не экспонировался, впервые он был представлен публике в 1864 году. Художник не оставил комментариев об этой серии", — рассказала куратор раздела Юлия Меренкова.

Второй раздел выставки посвящен русскому художнику Чекрыгину, которому, как и Гойе, но почти сто лет спустя, пришлось пережить гражданскую войну и разруху. Его художественный язык отличается "лаконизмом и использованием минимума выразительных средств".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Работа Франсиско Гойи

Работа Веселое помешательство художника Франсиско Гойи на выставке Между землей и небом в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков
1 из 3

Работа Франсиско Гойи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Работы художника Василия Чекрыгина на выставке "Между землей и небом"

Работы художника Василия Чекрыгина на выставке Между землей и небом в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков
2 из 3

Работы художника Василия Чекрыгина на выставке "Между землей и небом"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Произведение Василия Чекрыгина

Работа Летящая фигура художника Василия Чекрыгина на выставке Между землей и небом в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков
3 из 3

Произведение Василия Чекрыгина

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Работа Франсиско Гойи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Работы художника Василия Чекрыгина на выставке "Между землей и небом"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Произведение Василия Чекрыгина

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Это художник с особым мышлением. Все его творчество — одна идея, повторяющаяся, замкнутая, но имеющая продолжение, она развивается от композиции к композиции. Ощущение зыбкости, эмоциональной и психологической неустойчивости отражены в цикле работ, представленных на выставке", — говорит куратор раздела Олег Антонов. Он также отметил, что в 2022 году исполняется сто лет со дня смерти художника.
В следующем разделе экспонируются работы Штейнберга, который спустя почти полвека "словно повторил в своем творчестве" путь Чекрыгина – от скорби об умерших до созерцания, проникнутого любовью и памятью.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель у работы Эдуарда Штейнберга на выставке "Между землей и небом"

Посетитель у работы портрет с крестом художника Эдуарда Штейнберга на выставке Между землей и небом в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков.на выставке Между землей и небом в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков
1 из 3

Посетитель у работы Эдуарда Штейнберга на выставке "Между землей и небом"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Между землей и небом"

Посетительница на выставке Между землей и небом в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков
2 из 3

Посетительница на выставке "Между землей и небом"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Между землей и небом"

Посетители на выставке Между землей и небом в галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков
3 из 3

Посетители на выставке "Между землей и небом"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетитель у работы Эдуарда Штейнберга на выставке "Между землей и небом"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетительница на выставке "Между землей и небом"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители на выставке "Между землей и небом"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Он относится к художникам-шестидесятникам, хотя творил и в другие десятилетия. Видно его стремление найти собственный путь в философском и пластическом планах. Глубокие размышления Штейнберга о земле и религии сопряжены с личными переживаниями об уходе каждого человека", — рассказала куратор раздела Анна Чудецкая. Она подчеркнула, что дарителем произведений Штейнберга музею была его вдова.
Завершают выставку поздние офорты Рембрандта. "Они посвящены размышлению о жизни человека от рождения до смерти. Сферы земли и неба в его работах словно смыкаются, образуя "всемирное пространство", где противоположности соединяются вновь, и свет несет в себе обещание спасения", — поясняет куратор раздела Наталия Маркова.
Выставка "Между землей и небом" продлится до 3 июля.
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