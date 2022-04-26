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Депутат назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи - РИА Новости, 26.04.2022
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Депутат назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи
Депутат назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи - РИА Новости, 26.04.2022
Депутат назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи
Встреча президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем была "разговором о доверии на фоне всеобщей лжи", заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:31
2022-04-26T23:31
в мире
россия
украина
оон
мариуполь
адальби шхагошев
владимир путин
антониу гутерреш
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем была "разговором о доверии на фоне всеобщей лжи", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Во вторник Путин встретился с Гутеррешем в Кремле. Как отметил российский лидер, на российско-украинских переговорах в Турции удалось добиться серьезного прорыва, но после РФ столкнулась с провокацией в Буче. Также Путин заявил, что генсека ООН ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах. По его словам, при содействии России в Мариуполе вышли свыше 100 тысяч человек, и они могут ехать куда угодно. Путин отметил, что пример цивилизованного отношения к этим людям очевиден, и предложил Гутеррешу поговорить с ними.Политик охарактеризовал переговоры как "разговор о доверии на фоне всеобщей лжи". Как отметил Шхагошев, сейчас наступает "час истины": "Если Гутерреш назовет произволом то, что происходит в Мариуполе со стороны Украины, для всех станет очевидно, что украинская сторона является тормозом"."Очевидно будет после такого разговора, тормозом, если есть мирные жители на территории "Азовстали" и их там держат с украинской стороны, виновной является Украина. Путин на переговорах четко сказал: гуманитарные коридоры открыты, они могут зайти в сторону как на территории РФ, так и на территорию Украины", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220426/mariupol-1785632246.html
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в мире, россия, украина, оон, мариуполь, адальби шхагошев, владимир путин, антониу гутерреш
23:31 26.04.2022
 
Депутат назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи

Депутат Шхагошев назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем была "разговором о доверии на фоне всеобщей лжи", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Во вторник Путин встретился с Гутеррешем в Кремле. Как отметил российский лидер, на российско-украинских переговорах в Турции удалось добиться серьезного прорыва, но после РФ столкнулась с провокацией в Буче. Также Путин заявил, что генсека ООН ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах. По его словам, при содействии России в Мариуполе вышли свыше 100 тысяч человек, и они могут ехать куда угодно. Путин отметил, что пример цивилизованного отношения к этим людям очевиден, и предложил Гутеррешу поговорить с ними.
"Вот эта встреча Путина и Гутерреша может дать серьезные разъяснения о том, что реально происходит на переговорном треке, во взаимоотношениях России и Украины, даже тому, что и на военном треке происходит", - сказал Шхагошев.
Политик охарактеризовал переговоры как "разговор о доверии на фоне всеобщей лжи". Как отметил Шхагошев, сейчас наступает "час истины": "Если Гутерреш назовет произволом то, что происходит в Мариуполе со стороны Украины, для всех станет очевидно, что украинская сторона является тормозом".
"Очевидно будет после такого разговора, тормозом, если есть мирные жители на территории "Азовстали" и их там держат с украинской стороны, виновной является Украина. Путин на переговорах четко сказал: гуманитарные коридоры открыты, они могут зайти в сторону как на территории РФ, так и на территорию Украины", - резюмировал он.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 21:19
Офис Гутерреша: Путин согласен привлечь ООН к эвакуации людей с "Азовстали"
 
В миреРоссияУкраинаООНМариупольАдальби ШхагошевВладимир ПутинАнтониу Гутерреш
 
 
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