https://ria.ru/20220426/vstrecha-1785642388.html

Депутат назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи

Депутат назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи - РИА Новости, 26.04.2022

Депутат назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи

Встреча президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем была "разговором о доверии на фоне всеобщей лжи", заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T23:31

2022-04-26T23:31

2022-04-26T23:31

в мире

россия

украина

оон

мариуполь

адальби шхагошев

владимир путин

антониу гутерреш

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем была "разговором о доверии на фоне всеобщей лжи", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Во вторник Путин встретился с Гутеррешем в Кремле. Как отметил российский лидер, на российско-украинских переговорах в Турции удалось добиться серьезного прорыва, но после РФ столкнулась с провокацией в Буче. Также Путин заявил, что генсека ООН ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах. По его словам, при содействии России в Мариуполе вышли свыше 100 тысяч человек, и они могут ехать куда угодно. Путин отметил, что пример цивилизованного отношения к этим людям очевиден, и предложил Гутеррешу поговорить с ними.Политик охарактеризовал переговоры как "разговор о доверии на фоне всеобщей лжи". Как отметил Шхагошев, сейчас наступает "час истины": "Если Гутерреш назовет произволом то, что происходит в Мариуполе со стороны Украины, для всех станет очевидно, что украинская сторона является тормозом"."Очевидно будет после такого разговора, тормозом, если есть мирные жители на территории "Азовстали" и их там держат с украинской стороны, виновной является Украина. Путин на переговорах четко сказал: гуманитарные коридоры открыты, они могут зайти в сторону как на территории РФ, так и на территорию Украины", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220426/mariupol-1785632246.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, оон, мариуполь, адальби шхагошев, владимир путин, антониу гутерреш