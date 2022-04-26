Депутат назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи
Депутат Шхагошев назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем была "разговором о доверии на фоне всеобщей лжи", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Во вторник Путин встретился с Гутеррешем в Кремле. Как отметил российский лидер, на российско-украинских переговорах в Турции удалось добиться серьезного прорыва, но после РФ столкнулась с провокацией в Буче. Также Путин заявил, что генсека ООН ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах. По его словам, при содействии России в Мариуполе вышли свыше 100 тысяч человек, и они могут ехать куда угодно. Путин отметил, что пример цивилизованного отношения к этим людям очевиден, и предложил Гутеррешу поговорить с ними.
"Вот эта встреча Путина и Гутерреша может дать серьезные разъяснения о том, что реально происходит на переговорном треке, во взаимоотношениях России и Украины, даже тому, что и на военном треке происходит", - сказал Шхагошев.
Политик охарактеризовал переговоры как "разговор о доверии на фоне всеобщей лжи". Как отметил Шхагошев, сейчас наступает "час истины": "Если Гутерреш назовет произволом то, что происходит в Мариуполе со стороны Украины, для всех станет очевидно, что украинская сторона является тормозом".
"Очевидно будет после такого разговора, тормозом, если есть мирные жители на территории "Азовстали" и их там держат с украинской стороны, виновной является Украина. Путин на переговорах четко сказал: гуманитарные коридоры открыты, они могут зайти в сторону как на территории РФ, так и на территорию Украины", - резюмировал он.