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Лавров назвал предложение Киева о встрече у "Азовстали" театральным жестом - РИА Новости, 26.04.2022
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Лавров назвал предложение Киева о встрече у "Азовстали" театральным жестом
Лавров назвал предложение Киева о встрече у "Азовстали" театральным жестом - РИА Новости, 26.04.2022
Лавров назвал предложение Киева о встрече у "Азовстали" театральным жестом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал театральным жестом предложение Киева провести встречу с РФ "у стен "Азовстали". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:24
2022-04-26T15:24
сергей лавров
в мире
киев
мариуполь
украина
владимир мединский
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал театральным жестом предложение Киева провести встречу с РФ "у стен "Азовстали"."Театральный жест. Украинцы любят все инсценировать. Видимо, хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить", - сказал министр в ходе пресс-конференции, комментируя предложение о встрече "у стен "Азовстали".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785462346.html
https://ria.ru/20220425/azovstal-1785406883.html
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сергей лавров, в мире, киев, мариуполь, украина, владимир мединский, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
15:24 26.04.2022
 
Лавров назвал предложение Киева о встрече у "Азовстали" театральным жестом

Лавров назвал предложение Киева встретиться с Россией у "Азовстали" театральным жестом

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал театральным жестом предложение Киева провести встречу с РФ "у стен "Азовстали".
"Театральный жест. Украинцы любят все инсценировать. Видимо, хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить", - сказал министр в ходе пресс-конференции, комментируя предложение о встрече "у стен "Азовстали".
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Глава ДНР заявил, что "Азовсталь" восстановят
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 21:34
Киев снова сорвал эвакуацию с "Азовстали" в Мариуполе
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
 
Сергей ЛавровВ миреКиевМариупольУкраинаВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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