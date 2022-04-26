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В Приморье врачей будут судить за смерть пациентки из-за неверного лечения

В Приморье врачей будут судить за смерть пациентки из-за неверного лечения - РИА Новости, 26.04.2022

В Приморье врачей будут судить за смерть пациентки из-за неверного лечения

Двое врачей-терапевтов предстанут перед судом в Приморье по обвинению в том, что их пациентка с заболеванием сердечно-сосудистой системы скончалась из-за... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T05:09

2022-04-26T05:09

2022-04-26T06:34

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Двое врачей-терапевтов предстанут перед судом в Приморье по обвинению в том, что их пациентка с заболеванием сердечно-сосудистой системы скончалась из-за ненадлежащей диагностики и лечения, сообщает прокуратура региона.На двух терапевтов КГБУЗ "Черниговская центральная районная больница" возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение.Уголовное дело направят в Черниговский районный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20191225/1562817843.html

приморский край

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происшествия, приморский край