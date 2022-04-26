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В Приморье врачей будут судить за смерть пациентки из-за неверного лечения - РИА Новости, 26.04.2022
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В Приморье врачей будут судить за смерть пациентки из-за неверного лечения
В Приморье врачей будут судить за смерть пациентки из-за неверного лечения - РИА Новости, 26.04.2022
В Приморье врачей будут судить за смерть пациентки из-за неверного лечения
Двое врачей-терапевтов предстанут перед судом в Приморье по обвинению в том, что их пациентка с заболеванием сердечно-сосудистой системы скончалась из-за... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T05:09
2022-04-26T06:34
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Двое врачей-терапевтов предстанут перед судом в Приморье по обвинению в том, что их пациентка с заболеванием сердечно-сосудистой системы скончалась из-за ненадлежащей диагностики и лечения, сообщает прокуратура региона.На двух терапевтов КГБУЗ "Черниговская центральная районная больница" возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение.Уголовное дело направят в Черниговский районный суд для рассмотрения по существу.
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происшествия, приморский край
05:09 26.04.2022 (обновлено: 06:34 26.04.2022)
 
В Приморье врачей будут судить за смерть пациентки из-за неверного лечения

В Приморье двух терапевтов будут судить за смерть пациентки из-за неверного лечения

© Depositphotos / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Двое врачей-терапевтов предстанут перед судом в Приморье по обвинению в том, что их пациентка с заболеванием сердечно-сосудистой системы скончалась из-за ненадлежащей диагностики и лечения, сообщает прокуратура региона.

"По версии следствия, в январе 2018 года фигуранты выставили неверный диагноз 45-летней пациентке, имеющей заболевание сердечно-сосудистой системы. Ненадлежащая диагностика и лечение заболевания, а также непринятие мер к транспортировке женщины в специализированное лечебное учреждение повлекли наступление смерти", — передает пресс-служба ведомства.

На двух терапевтов КГБУЗ "Черниговская центральная районная больница" возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение.
Уголовное дело направят в Черниговский районный суд для рассмотрения по существу.
Врач - РИА Новости, 1920, 25.12.2019
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В Мурманской области врача осудили за смерть пациента
 
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