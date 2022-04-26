https://ria.ru/20220426/vozvraschenie-1785425791.html

СМИ: Белый дом опасается возвращения Трампа в Twitter

СМИ: Белый дом опасается возвращения Трампа в Twitter - РИА Новости, 26.04.2022

СМИ: Белый дом опасается возвращения Трампа в Twitter

Члены администрации президента США Джо Байдена выражают опасения, что покупка американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter повлечет возвращение... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T03:06

2022-04-26T03:06

2022-04-26T03:06

в мире

джо байден

илон маск

барак обама

сша

twitter

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Члены администрации президента США Джо Байдена выражают опасения, что покупка американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter повлечет возвращение в принадлежащую ей одноименную соцсеть экс-главы государства республиканца Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.В понедельник было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов.Согласно этим данным, администрация Байдена внимательно следит за ходом заключения сделки по Twitter, опасаясь, что переход компании в руки Маска повлечет за собой всплеск дезинформации в принадлежащей компании социальной сети. Это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на позициях Демократической партии в преддверии намеченных на текущий год промежуточных выборов в конгресс США, а также предстоящих в 2024 году президентских выборов.В Белом доме не исключают, что Маск может позволить Трампу и ряду связанных с ним республиканских политиков восстановить доступ к Twitter, которого экс-президент США был лишен в течение долгого времени. Опасения по поводу такой перспективы выражают ближайшие соратники Джо Байдена, включая бывшего главу государства Барака Обаму.Сам Трамп ранее заявил, что не намерен возвращаться в Twitter и продолжит оставаться в основанной им социальной сети TRUTH Social.Трампа заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.

https://ria.ru/20220425/ssha-1785167674.html

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в мире, джо байден, илон маск, барак обама, сша, twitter, дональд трамп