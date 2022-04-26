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VK возглавил разработку российского магазина мобильных приложений - РИА Новости, 26.04.2022
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VK возглавил разработку российского магазина мобильных приложений
VK возглавил разработку российского магазина мобильных приложений - РИА Новости, 26.04.2022
VK возглавил разработку российского магазина мобильных приложений
Разработкой альтернативы App Store и Google Play в качестве основного подрядчика занимается VK вместе с другими технологическими компаниями, сообщает... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:36
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технологии
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Разработкой альтернативы App Store и Google Play в качестве основного подрядчика занимается VK вместе с другими технологическими компаниями, сообщает пресс-служба кабмина РФ в Telegram-канале со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.По словам Шадаева, разработка ведется не за бюджетные деньги. "Нам кажется, это очень важно, для того чтобы это была полноценная экосистема, которая сама развивается, регулируется крупнейшими участниками рынка", - цитирует пресс-служба главу Минцифры.Процесс создания платформы начался 1,5 месяца назад в связи с риском их отключения для российских пользователей. Бета-версию планируется запустить до конца мая.
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технологии, экономика
13:36 26.04.2022 (обновлено: 14:06 26.04.2022)
 
VK возглавил разработку российского магазина мобильных приложений

Глава Минцифры Шадаев: разработку российского магазина мобильных приложений возглавляет VK

© Фото : ВКонтактеОфис VK
Офис VK - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : ВКонтакте
Офис VK. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Разработкой альтернативы App Store и Google Play в качестве основного подрядчика занимается VK вместе с другими технологическими компаниями, сообщает пресс-служба кабмина РФ в Telegram-канале со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.
"Максут Шадаев рассказал о работе над отечественным магазином мобильных приложений... Над проектом ведется работа в сотрудничестве с кооперацией крупных технологических компаний, в частности, группой VK", - говорится в сообщении.
По словам Шадаева, разработка ведется не за бюджетные деньги. "Нам кажется, это очень важно, для того чтобы это была полноценная экосистема, которая сама развивается, регулируется крупнейшими участниками рынка", - цитирует пресс-служба главу Минцифры.
Процесс создания платформы начался 1,5 месяца назад в связи с риском их отключения для российских пользователей. Бета-версию планируется запустить до конца мая.
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