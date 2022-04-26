https://ria.ru/20220426/vk-1785510014.html

VK возглавил разработку российского магазина мобильных приложений

VK возглавил разработку российского магазина мобильных приложений - РИА Новости, 26.04.2022

VK возглавил разработку российского магазина мобильных приложений

Разработкой альтернативы App Store и Google Play в качестве основного подрядчика занимается VK вместе с другими технологическими компаниями, сообщает... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:36

2022-04-26T13:36

2022-04-26T14:06

технологии

экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Разработкой альтернативы App Store и Google Play в качестве основного подрядчика занимается VK вместе с другими технологическими компаниями, сообщает пресс-служба кабмина РФ в Telegram-канале со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.По словам Шадаева, разработка ведется не за бюджетные деньги. "Нам кажется, это очень важно, для того чтобы это была полноценная экосистема, которая сама развивается, регулируется крупнейшими участниками рынка", - цитирует пресс-служба главу Минцифры.Процесс создания платформы начался 1,5 месяца назад в связи с риском их отключения для российских пользователей. Бета-версию планируется запустить до конца мая.

https://ria.ru/20220425/chernyshenko-1785405363.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, экономика