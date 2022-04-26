Зеленский подставил американских министров перед визитом в Киев

10:40 26.04.2022 (обновлено: 12:07 26.04.2022)
NBC: Зеленский поставил США в неловкую ситуацию словами о визите Блинкена
NBC: решение о поездке Остина и Блинкена в Киев принимали в последнюю минуту
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГоссекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, хотя те прибыли в страну в условиях строгой секретности, передает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.
По данным СМИ, сначала политики тайно прилетели в Польшу на разных самолетах, после чего отправились на поезде в украинскую столицу. В администрации Белого дома отказывались подтвердить эту информацию до тех пор, пока чиновники благополучно не покинули страну.
Отмечается, что окончательное решение о визите Остина и Блинкена пришлось принимать "в последнюю минуту после оценки уровня безопасности".
Эта поездка стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации страны.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".