https://ria.ru/20220426/vizit-1785456529.html

Зеленский подставил американских министров перед визитом в Киев

NBC: Зеленский поставил США в неловкую ситуацию словами о визите Блинкена - РИА Новости, 26.04.2022

Зеленский подставил американских министров перед визитом в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:40

2022-04-26T10:40

2022-04-26T12:07

в мире

украина

киев

владимир зеленский

сша

ллойд остин

энтони блинкен

государственный департамент сша

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, хотя те прибыли в страну в условиях строгой секретности, передает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.По данным СМИ, сначала политики тайно прилетели в Польшу на разных самолетах, после чего отправились на поезде в украинскую столицу. В администрации Белого дома отказывались подтвердить эту информацию до тех пор, пока чиновники благополучно не покинули страну.Отмечается, что окончательное решение о визите Остина и Блинкена пришлось принимать "в последнюю минуту после оценки уровня безопасности".В воскресенье госсекретарь и министр обороны США посетили Киев, где объявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину. Кроме того, они анонсировали предоставление Киеву более 700 миллионов долларов в виде прямых и косвенных военных поставок.Эта поездка стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации страны.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://ria.ru/20220425/vizit-1785291854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, киев, владимир зеленский, сша, ллойд остин, энтони блинкен, государственный департамент сша, пентагон, владимир путин