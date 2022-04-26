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NBC: Зеленский поставил США в неловкую ситуацию словами о визите Блинкена - РИА Новости, 26.04.2022
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Зеленский подставил американских министров перед визитом в Киев
NBC: Зеленский поставил США в неловкую ситуацию словами о визите Блинкена - РИА Новости, 26.04.2022
Зеленский подставил американских министров перед визитом в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:40
2022-04-26T12:07
в мире
украина
киев
владимир зеленский
сша
ллойд остин
энтони блинкен
государственный департамент сша
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, хотя те прибыли в страну в условиях строгой секретности, передает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.По данным СМИ, сначала политики тайно прилетели в Польшу на разных самолетах, после чего отправились на поезде в украинскую столицу. В администрации Белого дома отказывались подтвердить эту информацию до тех пор, пока чиновники благополучно не покинули страну.Отмечается, что окончательное решение о визите Остина и Блинкена пришлось принимать "в последнюю минуту после оценки уровня безопасности".В воскресенье госсекретарь и министр обороны США посетили Киев, где объявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину. Кроме того, они анонсировали предоставление Киеву более 700 миллионов долларов в виде прямых и косвенных военных поставок.Эта поездка стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации страны.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, сша, ллойд остин, энтони блинкен, государственный департамент сша, пентагон, владимир путин
10:40 26.04.2022 (обновлено: 12:07 26.04.2022)
 
NBC: Зеленский поставил США в неловкую ситуацию словами о визите Блинкена

NBC: решение о поездке Остина и Блинкена в Киев принимали в последнюю минуту

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГоссекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, хотя те прибыли в страну в условиях строгой секретности, передает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.
По данным СМИ, сначала политики тайно прилетели в Польшу на разных самолетах, после чего отправились на поезде в украинскую столицу. В администрации Белого дома отказывались подтвердить эту информацию до тех пор, пока чиновники благополучно не покинули страну.
Отмечается, что окончательное решение о визите Остина и Блинкена пришлось принимать "в последнюю минуту после оценки уровня безопасности".
В воскресенье госсекретарь и министр обороны США посетили Киев, где объявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину. Кроме того, они анонсировали предоставление Киеву более 700 миллионов долларов в виде прямых и косвенных военных поставок.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 12:35
В МИД прокомментировали визит Блинкена и Остина в Киев
Эта поездка стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации страны.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСШАЛлойд ОстинЭнтони БлинкенГосударственный департамент СШАПентагонВладимир Путин
 
 
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